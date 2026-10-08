Politika

KOGA ONI PRAVE LUDI? "Objektivna" CRTA ovako sprovodi svoju kampanju (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2026. u 20:00

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ANA Brnabić izjavila je danas da CRTA više ne može da se predstavlja kao nepristrasna organizacija civilnog društva, jer direktno učestvuje u političkom životu i smeni vlasti, dok istovremeno prima novac iz inostranstva, kao i da će o svemu obavestiti nadležne institucije.

КОГА ОНИ ПРАВЕ ЛУДИ? Објективна ЦРТА овако спроводи своју кампању (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ona je posebno pomenula Rašu Nedeljkova, za kojeg je rekla da je tokom konferencije "izgubio živce".

- Interesantno je da je u jednom trenutku Raša Nedeljkov totalno izgubio živce, nije mogao da se kontroliše i optužio je da smo mi svi krivi, Aleksandar Vučić i svi mi koji želimo normalnu Srbiju, apsolutno krivi za sve ovo nasilje i za sve što se dešava - rekla je Brnabić.

A „objektivna“ CRTA ovako sprovodi svoju kampanju: 

- Da se vratim i na ovo, oprostite, zaboravio sam na pitanje Pirota. Dakle, Crta, opet vrlo transparentno, učestvuje i sarađuje sa mnogim akterima, institucijama, političkim akterima, medijima, i pokušavamo da prenesemo informacije i znanje o izborima. Tako sam i ja bio pozvan, kao neko ko se u Crti bavi izborima, da na poziv Zbora u Pirotu govorim o izbornim uslovima u Srbiji. I to je to -  kaže Nedeljkov.

A 30. avgusta je govorio:

- Nesretni slučaj sa Kosjerićem primer je i okolnost kako posmatrači, ni po babu ni po stričevima, saopštavaju činjenice. Bez obzira što tada te činjenice u tom trenutku nisu prijale mnogim ušima, verujte, nisu prijale ni mnogima od nas koji smo kao birači, kao ljudi, kao građani svesni ko je protivnik demokratije i slobode u našem društvu - rekao je tad.

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