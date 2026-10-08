KOGA ONI PRAVE LUDI? "Objektivna" CRTA ovako sprovodi svoju kampanju (VIDEO)

ANA Brnabić izjavila je danas da CRTA više ne može da se predstavlja kao nepristrasna organizacija civilnog društva, jer direktno učestvuje u političkom životu i smeni vlasti, dok istovremeno prima novac iz inostranstva, kao i da će o svemu obavestiti nadležne institucije.

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Ona je posebno pomenula Rašu Nedeljkova, za kojeg je rekla da je tokom konferencije "izgubio živce".

- Interesantno je da je u jednom trenutku Raša Nedeljkov totalno izgubio živce, nije mogao da se kontroliše i optužio je da smo mi svi krivi, Aleksandar Vučić i svi mi koji želimo normalnu Srbiju, apsolutno krivi za sve ovo nasilje i za sve što se dešava - rekla je Brnabić.

A „objektivna“ CRTA ovako sprovodi svoju kampanju:

- Da se vratim i na ovo, oprostite, zaboravio sam na pitanje Pirota. Dakle, Crta, opet vrlo transparentno, učestvuje i sarađuje sa mnogim akterima, institucijama, političkim akterima, medijima, i pokušavamo da prenesemo informacije i znanje o izborima. Tako sam i ja bio pozvan, kao neko ko se u Crti bavi izborima, da na poziv Zbora u Pirotu govorim o izbornim uslovima u Srbiji. I to je to - kaže Nedeljkov.

A 30. avgusta je govorio:

- Nesretni slučaj sa Kosjerićem primer je i okolnost kako posmatrači, ni po babu ni po stričevima, saopštavaju činjenice. Bez obzira što tada te činjenice u tom trenutku nisu prijale mnogim ušima, verujte, nisu prijale ni mnogima od nas koji smo kao birači, kao ljudi, kao građani svesni ko je protivnik demokratije i slobode u našem društvu - rekao je tad.