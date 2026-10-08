NIKO NAS NEĆE ZAUSTAVITI! Vučević iz Novog Sada najavio ogroman skup: "Pobediće ujedinjena Srbija!"

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, razgovarao je večeras sa građanima Novog Sada i pozvao ih na veliki predizborni skup koji će biti održan u tom gradu poručujući da niko neće moći da zabrani njegovo održavanje i da će to biti najveći skup u istoriji grada.

Foto: Printskrin Instagram/Miloš Vučević

Vučević je tokom druženja sa građanima, na kojem su govorili i predsednik stranke "Slobodna Crna Gora" Vladislav Dajković i reditelj Dragoslav Bokan, istakao da niko neće moći da spreči građane da se okupljaju i slobodno izražavaju svoje političke stavove, poručivši da će na predstojećem velikom skupu pobediti ujedinjena Srbija.

On je ocenio da su Srbija, a posebno Vojvodina i Novi Sad, protekle dve godine bili izloženi snažnim političkim pritiscima i da su blokade predstavljale napad na institucije, obrazovanje i svakodnevni život građana.

Prema njegovim rečima, politički protivnici pokušavali su da stvore atmosferu u kojoj pojedinci ne mogu slobodno da se kreću, školuju i izražavaju svoje stavove, ističući da nikome ne sme biti uskraćeno pravo da živi i slobodno se kreće u svom gradu.

Vučević je posebno upozorio na, kako je naveo, pokušaje da se Vojvodina predstavi kao nešto što je suprotstavljeno Srbiji, ističući da je ona istorijski i neraskidivo vezana za srpsku državu.

Govoreći o političkim protivnicima, ocenio je da se iza studentske liste nalaze ljudi koji su i ranije učestvovali u političkom životu Srbije, kao i da građani imaju pravo da znaju ko su kandidati za najviše državne funkcije i kakvu politiku zastupaju.

On je naglasio da SNS ne krije svoje političke ciljeve i poručio da je Aleksandar Vučić kandidat te stranke za predsednika Vlade Srbije ukoliko dobije podršku građana.

Vučević je pozvao okupljene da razgovaraju sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama i istakao da će građani na izborima 25. oktobra dati konačan sud o političkim opcijama.

Dajković je rekao da je u Novi Sad došao kako bi pružio podršku Srbiji i Aleksandru Vučiću, poručivši da Srbi iz Crne Gore Srbiju ne doživljavaju kao drugu državu, već kao svoju maticu.

- Za mene je Srbija moja majka, Srbija je naša matica i nećemo se nikome izvinjavati što smo danas ovde - poručio je Dajković.

On je ocenio da građani Srbije treba da sačuvaju ono što imaju, navodeći da iskustvo Srba u Crnoj Gori pokazuje koliko su, prema njegovim rečima, važni očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, pisma i tradicije.

Dajković je pozvao građane da podrže aktuelnu politiku Srbije, ističući da politička dešavanja u Srbiji imaju veliki značaj i za Srbe koji žive u regionu.

Bokan je poručio da podrška Srbiji i njenom državnom rukovodstvu ne treba da bude ograničena samo na članove Srpske napredne stranke, već da okuplja sve koji dele iste patriotske vrednosti.

On je istakao da slogan "Ne damo Srbiju" predstavlja poziv na zajedničku borbu za očuvanje države, nacionalnog identiteta i institucija, navodeći da i oni koji nisu stranački opredeljeni imaju odgovornost da učestvuju u političkom životu.

Bokan je rekao da je, zahvaljujući dosadašnjoj politici, Srbija ekonomski i infrastrukturno ojačala, ali da je sada, kako je naveo, vreme da se dodatna pažnja posveti očuvanju njenih duhovnih i nacionalnih vrednosti.

On je pozvao građane da na predstojećim izborima podrže politiku Aleksandra Vučića, poručivši da je zajedništvo neophodno kako bi se sačuvalo ono što je prethodnih godina postignuto.

(Tanjug)

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