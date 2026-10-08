OTKRIVENA TAJNA OPERACIJA U MOREUZU: Kineski policijski brod prvi put uočen - vojska u punoj pripravnosti

KINESKI milicijski čamac primećen je zajedno sa još dva plovila kod pacifičke obale Tajvana u avgustu, prema izveštaju o nadzoru koji je pregledao Rojters, što je prvo poznato viđenje takvog plovila u osetljivom području.

Foto: Printscreen / X / TheObserverLens

Izveštaj tajvanske kompanije Apex Aviation identifikuje Minfudingyu 07902 kao ribarski brod koji služi i kao brod kineske milicije, a viđen je kako jednog dana sredinom avgusta sarađuje sa kuterom kineske obalske straže i istraživačkim brodom.

Kina, koja Tajvan smatra svojom teritorijom, pojačala je aktivnosti kod istočne obale ostrva od juna redovnim patrolama obalske straže.

BREAKING: 🇨🇳🇹🇼 Taiwan's Apex Aviation spotted a Chinese militia boat off the island's east coast in August, the first known sighting of such craft in the sensitive area. — Reuters https://t.co/1HQOej91oq — The Observer Lens (@TheObserverLens) October 8, 2026

Zvaničnici na Tajvanu, koji odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu, kažu da veruju da Kina vežba potencijalnu pomorsku blokadu koristeći preklapajuća vojna, paravojna i civilna sredstva.

#IGR: Three Chinese vessels were spotted off Taiwan’s Pacific Coast in a first sighting of such vessels in the area, in mid-August, according to Reuters. In a report, Taiwan’s Apex Aviation identified the vessels as Minfudingyu 07902, a fishing boat that doubles as a Chinese militia vessel, a Chinese Coast Guard cutter, and a research vessel. Taiwan’s Defence Ministry said ‘the purpose of militia boats is to conduct substantive harassment’. — India Global Review (@IGR_Media) October 8, 2026

Tajpej smatra područje uz svoju istočnu obalu ključnim za ratne rute snabdevanja od saveznika u slučaju blokade ili sukoba.

RIBARSKI ČAMAC DEO „VEŽBE ZA UZNEMIRAVANjE“, KAŽE ZVANIČNIK

- Kina je koristila organe za sprovođenje zakona i naučna istraživanja kao pokriće za uznemiravanje, nastojeći da proširi obim svojih operacija tokom scenarija bez sukoba kako bi stvorila iluziju de fakto jurisdikcije - saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana za Rojters kada je upitano o izveštaju Apeksa.

Takve akcije podrivaju međunarodni poredak i dovode u pitanje pomorska prava Tajvana, saopštilo je ministarstvo, dodajući da ostrvska vojska koristi izviđačke alate za praćenje kineskih aktivnosti u koordinaciji sa drugim agencijama, uključujući tajvansku obalsku stražu.

Kineska kancelarija za poslove sa Tajvanom i Ministarstvo odbrane nisu odgovorili na zahteve za komentar.

U praksi koja datira iz 1950-ih, kineska pomorska milicija, koja se češće viđa oko žarišta u Južnom kineskom moru, sastoji se od ribarskih brodova čije posade dobijaju obuku i podršku za delovanje u spornim vodama, često zajedno sa brodovima obalske straže.

Analitičari kažu da flota pomaže Pekingu da potvrdi pomorske pretenzije, a da pritom zadrži civilni izgled.

Tajvan je potvrdio da su brod „Minfudingyu“, obalska straža „Cutter 2502“ i istraživački brod „Sjang Jang Hong 03“ delovali u blizini Tajvana sredinom avgusta, rekla su dva visoka tajvanska zvaničnika koja su ga obavestila o tom pitanju.

Vlasti su identifikovale ribarski čamac kao deo flote pomorske milicije Narodnooslobodilačke vojske, koju je Tajvan pratio i koja je delovala „u koordinaciji sa vežbama kineske obalske straže za pomorsko uznemiravanje“, rekao je jedan zvaničnik.

- Svrha čamaca milicije je da vrše suštinsko uznemiravanje - rekao je zvaničnik.

Drugi zvaničnik je rekao da su tri plovila delovala „u području koje kineski brodovi obično ne koriste“ i da su bila „određena za pojačano praćenje“.

Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti pitanja.

PRIVATNA PATROLA DEO TAJVANSKOG POGONA „CELO DRUŠTVO“

U izveštaju kompanije Apex se navodi da je izviđački avion kojim kompanija upravlja otkrio kinesku pomorsku grupu više od 30 nautičkih milja od obale istočnog okruga Hualijen u Tajvanu.

Kompanija je zatražila da se ne objavi datum viđenja, navodeći bezbednosne probleme u vezi sa kontra-izviđanjem protiv njenih operacija.

Izveštaj koristi radarske snimke ekrana, infracrvene snimke i podatke sistema za automatsku identifikaciju kako bi dokumentovao grupu plovila.

Patrola kompanije Apeks, poznatije po obuci pilota i čarter letovima, odražava napore Tajvana da uključi civilne firme u tehnologije relevantne za vladinu inicijativu „otpornost celog društva“, iako kompanija kaže da se njene patrole vode nezavisno i da se ne sprovode za vladu.

Kineski ratni brodovi, brodovi obalske straže, istraživački brodovi i neki civilni brodovi nastavljaju da deluju na preklapajuće načine, „stvarajući pritisak u vodama oko Tajvana“, rekao je Onor Hung, direktor odbrane i bezbednosti kompanije Apeks.

Tri kineska broda bila su raspoređena u radijusu od otprilike 10 nautičkih milja, rekao je Onor, dodajući da jedno praćenje nije moglo da utvrdi njihove misije niti bilo kakvu koordinaciju među njima.

Apeks koristi civilni laki avion opremljen moćnim radarom američke proizvodnje koji omogućava njegovim patrolama da detektuju objekte na površini veličine i do 900 kvadratnih centimetara (140 kvadratnih inča).

(Rojters)