Košarka

Kris DŽons nakon pobede Zvezde nad Dubaijem: Drago mi je što smo uspeli

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 20:05

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Košarkaši Zvezde savladali su Dubaji na gostovanju 58:77, a nakon meča Kris Džons izneo je utiske.

Крис Џонс након победе Звезде над Дубаијем: Драго ми је што смо успели

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Zvezda je ostvarila prvu pobedu na gostovanju Dubaiju. 

- Pokušali smo da ih usporimo. Dobri su defanzivno. Drago mi je što smo uspeli da ih usporimo. Imaju dobre ofanzivne igrače kojima smo usporili ritam, drago nam je što smo u tome uspeli - poručio je Kris Džons. 

Kris Džons ubacio je devet poena, uz četiri skoka, isto toliko asistencija i ukradenom loptom uz indeks korisnosti 17

Crvena zvezda će 13. oktobra gostovati Asvelu. 

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