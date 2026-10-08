Kris DŽons nakon pobede Zvezde nad Dubaijem: Drago mi je što smo uspeli

Košarkaši Zvezde savladali su Dubaji na gostovanju 58:77, a nakon meča Kris Džons izneo je utiske.

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Zvezda je ostvarila prvu pobedu na gostovanju Dubaiju.

- Pokušali smo da ih usporimo. Dobri su defanzivno. Drago mi je što smo uspeli da ih usporimo. Imaju dobre ofanzivne igrače kojima smo usporili ritam, drago nam je što smo u tome uspeli - poručio je Kris Džons.

Kris Džons ubacio je devet poena, uz četiri skoka, isto toliko asistencija i ukradenom loptom uz indeks korisnosti 17

Crvena zvezda će 13. oktobra gostovati Asvelu.