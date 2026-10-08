Navijači Crvene zvezde "ispljuvali" jednog od najboljih igrača Evrolige: "Znao sam šta nas čeka u Beogradu"

O ovoj situaciji govorili su njegovi saigrači.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Navijači Crvene zvezde navodno su ispljuvali Jonasa Valančijunasa prilikom njegovog izlaska sa terena, otkrio je jedan od prvotimaca Žalgirisa. Litvanski centar očigledno nije očekivao takvu reakciju, za razliku od saigrača koji su znali šta ga čeka.

Žalgiris je iz Beograda odneo pobedu 83:77, a Valančijunas je bio drugi najefikasniji igrač svog tima sa 13 poena i osam skokova, te odigrao odličan debi u Evroligi.

Ipak, upravo događaj van terena ostao je posebno u sećanju gostujućih navijača. Jedan od igrača Žalgirisa ispričao je litvanskim medijima šta se dogodilo kada su košarkaši prolazili pored navijača.

- Pre mene je išao Jonas i on je bio baš ispljuvan. Ja sam već znao šta nas čeka, pa sam se sklonio, a Jonas to još nije očekivao. Pre toga smo pričali o Jonasovom “krštenju”. To krštenje se nije dogodilo u igri, već kroz ovu epizodu - ispričao je jedan od prvotimaca Žalgirisa.

Valančijunas je, uprkos neprijatnoj situaciji, utakmicu završio kao prvo ime svog tima i odmah na početku takmičenja pokazao zašto je bio jedno od najvećih pojačanja litvanskog kluba.