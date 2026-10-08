NEZAPAMĆENI PORODIČNI MASAKR: Influenserka ubila muža, troje dece, pa presudila i sebi

MEKSIČKA influenserka Sindi Tamez (33) pronađena je mrtva u džipu sa svojim dvogodišnjim sinom Gustavom u gradu Montemorelosu, nakon što je počinila nezapamćen porodični masakr u jutarnjim časovima 30. septembra.

Foto: Printskrin Tiktok

Pronađena su tela petoro članova porodice sa prostrelnim ranama.

Sindi i njen dvogodišnji sin Gustavo pronađeni su mrtvi u džipu, u kojem su istražitelji otkrili automatski pištolj kalibra .38, mobilni telefon i jednu čauru.

Nedaleko odatle, u porodičnom domu, policija je zatekla tela njenog partnera Leodegarija Moje Garse (29) i njihova druga dva sina, desetogodišnjeg Bruna i jedanaestogodišnjeg Kristijana.

Samo nekoliko sati pre nego što je zločin otkriven, Sindi je objavila snimak iz automobila u pokretu uz uznemirujuću poruku:

- Ne znaju svi moju mračnu stranu. Zapalila bih sopstvenu kuću samo da gledam kako komšijina gori, iako znam da bih i sama nastradala.

Prema rečima državnog tužioca Havijera Floresa Saldivara, prvi rezultati forenzičke istrage ukazuju na to da je Tamez u kući najpre pucala u usnulog Leodegarija, s kojim se navodno posvađala neposredno pre tragedije, a potom i u dvoje starije dece.

Foto: Printskrin Tiktok

Dečaci su pronađeni u prizemlju iza kauča, gde su se najverovatnije sakrili čuvši pucnje.

Tames je potom sa trećim detetom pobegla džipom, ubila ga i na kraju presudila sebi.

Krvavom piru prethodilo je druženje sa porodicom i prijateljima protekle večeri, a u kući su pronađeni dokazi o konzumiranju alkohola.

Ključni svedok, četrnaestogodišnji porodični prijatelj koji je prespavao u kući, ispričao je policiji da je video trenutak kada je Tamez pucala u jednu od žrtava, dodavši da ga je primetila ali mu je poštedela život.

Sindi, čije je puno ime Sintija Abigejl Tames Rivera, bavila se pozajmljivanjem novca, organizovanjem neformalnih štednih fondova, kao i preprodajom i tombolama za automobile, nakit, satove i telefone.

Na društvenim mrežama pratile su je desetine hiljada ljudi, gde je objavama sa žurki i terenskih vožnji gradila sliku izobilja i luksuza.

Njeni raniji statusi nagoveštavali su mračnu stranu i sklonost osveti.

U jednoj od objava napisala je:

- Mogu da podnesem udarac ali uzvraćam duplo jače, pa nemojte misliti da me je briga, a mogu i da budem duplo veća kučka od vas.

(Kurir)