NASTAVLJAJU SE PROTESTI UZ PALICE I SUZAVAC: Francuski srednjoškolci ne odustaju, pridružili se i studenti

Đački protesti, ovoga puta prošireni i studentskim buntom, nastavljeni su i danas.

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U četvrtak je organizovan novi, četvrti po redu nacionalni dan pobune. Veliki broj liceja je blokiran, bilo je i napetosti. Protestovalo se i u Lilu, Renu, Lionu, Marselju, Tuluzu, Tulonu. U Renu je policija intervenisala vodenim topovima, a u Nantu je bilo sukoba s demonstrantima.

U Parizu su na ulice zajedno sa đacima, posle Fakulteta političkih nauka, izašli i studenti čuvenog pravnog fakulteta ASAS, blokirajući bulevare.

Masovno okupljanje održano je na prepunom pariskom Trgu Bastilja. Đaci su nosili parole i francuske zastave, tražeći bolje uslove školovanja. Pridružili su im se i neki profesori. Paljene su i baklje. Na kraju je došlo do sučeljavanja sa snagama reda. Najbuntovniji učesnici su počeli da bacaju kamenice, dok je policija koristila palice i suzavac.

Đaci nisu zadovoljni najavama ministra obrazovanja Eduara Žefrea, koji je obećao hitan plan za zamenu odsutnih nastavnika, preispitivanje školskih rasporeda i poboljšanje sistema upisa na fakultete.

Učenici smatraju da obećanja nisu dovoljna jer nema konkretnih finansijskih garancija. Traže da država izdvoji deset milijardi evra za obrazovanje, pre svega za zapošljavanje nastavnika i poboljšanje uslova školovanja.

Premijer Sebastjen Lekorni obećao je konkretne mere do kraja oktobra, ali to nije umirilo demonstrante. Već je najavljen novi nacionalni dan protesta za utorak, 13. oktobar.