NASTAVLJAJU SE PROTESTI UZ PALICE I SUZAVAC: Francuski srednjoškolci ne odustaju, pridružili se i studenti
Đački protesti, ovoga puta prošireni i studentskim buntom, nastavljeni su i danas.
U četvrtak je organizovan novi, četvrti po redu nacionalni dan pobune. Veliki broj liceja je blokiran, bilo je i napetosti. Protestovalo se i u Lilu, Renu, Lionu, Marselju, Tuluzu, Tulonu. U Renu je policija intervenisala vodenim topovima, a u Nantu je bilo sukoba s demonstrantima.
U Parizu su na ulice zajedno sa đacima, posle Fakulteta političkih nauka, izašli i studenti čuvenog pravnog fakulteta ASAS, blokirajući bulevare.
Masovno okupljanje održano je na prepunom pariskom Trgu Bastilja. Đaci su nosili parole i francuske zastave, tražeći bolje uslove školovanja. Pridružili su im se i neki profesori. Paljene su i baklje. Na kraju je došlo do sučeljavanja sa snagama reda. Najbuntovniji učesnici su počeli da bacaju kamenice, dok je policija koristila palice i suzavac.
Đaci nisu zadovoljni najavama ministra obrazovanja Eduara Žefrea, koji je obećao hitan plan za zamenu odsutnih nastavnika, preispitivanje školskih rasporeda i poboljšanje sistema upisa na fakultete.
Učenici smatraju da obećanja nisu dovoljna jer nema konkretnih finansijskih garancija. Traže da država izdvoji deset milijardi evra za obrazovanje, pre svega za zapošljavanje nastavnika i poboljšanje uslova školovanja.
Premijer Sebastjen Lekorni obećao je konkretne mere do kraja oktobra, ali to nije umirilo demonstrante. Već je najavljen novi nacionalni dan protesta za utorak, 13. oktobar.
Preporučujemo
PENTAGON SPREMA NOVU VOJNU OPERACIJU: Na meti Irana energetika i nuklearna postrojenja
08. 10. 2026. u 09:12
RUSI OSUJETILI NOVI NAPAD UKRAJINE: Oboreno skoro 400 dronova
08. 10. 2026. u 09:09
FBI SPREČIO KOBAN PLAN: Mladić hteo da napadne "Mol of Amerika" i pobije desetine ljudi
08. 10. 2026. u 09:06
MOSKVA JASNO UPOZORILA EU: Takvi postupci pojačavaju rizik od incidenata i dalje eskalacije
08. 10. 2026. u 08:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)