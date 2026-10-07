"PANČEVO ZASLUŽUJE VIŠE" Vučić Pančevcima najavio nova ulaganja u grad i okolna sela

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je danas da je za Pančevo u prethodnom periodu mnogo urađeno i dodao da je moglo i moralo više da se uradi.

Foto: Printskrin Informer TV

- Uz sve to što znam koliko je bolje, znam da smo uvek mogli više, prihvatam i bezbroj stvari u kojima sam sam pogrešio i stvari koje nismo uspeli da uradimo, a morali smo - kazao je Vučić obraćajući se na predizbornom skupu te liste u Pančevu.

Vučić je istakao da je zbog nebrige i loše odluke u Pokrajinskoj vladi Pančevo i dalje bez magnetne rezonance.

- Mi smo dali još pre godinu dana nalog da pančevačka bolnica dobije magnetnu rezonancu, još pre godinu dana, a onda je to u Pokrajinskoj vladi negde zastalo zato što je neki pokrajinski sekretar rekao "ne sad tu, nego na drugo mesto". Tako da sad imate situaciju da Vršac ima magnetnu rezonancu, što je dobro, normalno je da ima, a da Pančevo nema magnetnu rezonancu - kazao je on.

Istakao je da takve stvari ne smeju da se ponavljaju i da to može da se događa samo kada se ne pokaže dovoljno brige prema ljudima.

- Samo tada, samo ako vas nije briga da li jedno veliko Pančevo, koje je danas osmi grad po veličini u Srbiji, ima magnetnu rezonancu, a nema magnetnu rezonancu ne zato što nema para u budžetu, ne zato što to nije odobreno, već zato što je nekoga bilo baš briga, jer nije iz Pančeva, da li će taj aparat da bude u ovom gradu ili neće - naglasio je Vučić.

Ukazao je da se to mora promeniti. Vučić je naveo da se sada rade projekti uvođenja kanalizacije fekalne u mnoge opštine, u mnoga sela i naselja Grada Pančeva.

Podsetio je da su, u trenucima kada su bili najveći problemi u Pančevu, obezbeđena dva velika investitora - CTP i Brose.

- Napravili su temelj pančevačke budućnosti, ali ljudi valjda misle da to s neba pada, pa da je to lako napraviti. Nije. Mnogo je truda, mnogo rada, mnogo angažmana bilo potrebno za to. Danas CTP zapošljava 1.280 radnika, Brose preko 700 radnika. Onda možete da vidite ne samo za te porodice, već koliko to znači za Grad Pančevo, koliko znači za ceo Južni Banat - rekao je. Vučić je dodao da je rađeno mnogo infrastrukturnih projekata, ali i da mnogo toga još nije završeno.

(Tanjug)

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