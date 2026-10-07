VUČIĆ U PANČEVU: "Politika napolje iz škola i sa fakulteta, dosta je bilo" (FOTO/VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu liste u Pančevu.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić stigao u Pančevo

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Nekoliko reči o Pančevu i Južnom Banatu, a onda o onome što nam predstoji 25.10. što je presudno za Srbiju. Ovde u Pančevu, znam da svako uključujući i mene, ono što je završeno kao da je oduvek bilo, pa da vas podsetim u trenucima kad smo imali najveće probleme u Pančevu, doveli smo CTF i Brose i napravili temelj budućnosti Pančeva ali ljudi misle da to sa neba pada, pa je lako napraviti. Nije. Mnogo je truda bilo potrebno. Danas CTF zapošljava 1280 radnika, Brose preko 700. Onda možete da vidite koliko znači za porodice, Pančevo i Južni Banat.

- Mnogo toga nije završeno, mogli smo više, prihvatam bezbroj stvari koje sam pogrešio i stvari koje smo morali ali nismo. Navešću vam jednu od tih stvari. mi smo dali pre godinu dana nalog da pančevačka bolnica dobije m. rezonancu, a onda je pokrajinskog vladi negde zastalo zato što je neki sekretar rekao ne sad tu nego na drugom mestu. Sad Vršac ima, što je dobro i treba da ima, ali Pančevo ima. Nemam šta drugo da vam kažem. Izvinite, ja sam kriv. To nije zato što nema para ili zato što je neodobreno, nego zato što je nekoga bilo baš briga jer nije iz Pančeva, da li će da aparat bude u Pančevu ili neće. To moramo da menjamo da bi nam ljudi verovali

- Sada se rade projekti kanalizacije u mnogim selima, biće to dobar posao. Dobre ćemo stvari da uradimo. Nedavno sam razgovarao sa rumunskim predsednikom Danom, razgovarali smo o konačnom putnom povezivanju brzom saobraćajnicom Beograd-Temišvar i rekao mi je da su tamošnje vlasti strahovito zainteresovane za izgradnju puta do Vršca, da uradimo autoput Temišvar-Vršac-Beograd. Obećavam danas, vi znate poštovani građani koliko sam, neko bi rekao čak i opsednut, a ja bih rekao posvećen izgradnji puteva, mi ćemo da otvorimo Beograd-Pančevo- Beograd a rumuni dalje od granice. Otvorićemo kapije ka Istoku i povećati turizam, a da napravimo i Pančevo i Vršac mnogo bezbednijim za saobraćaj, mnogo čistijim vazduhom i sa mnogo manje kamiona koji prolaze kroz grad.

- Krenuli smo da razgovaramo sa Kinezima, Uzbekistancima, Rusijima, reč je o mom velikom snu. Kako smo izgradili prugu Beograd- Novi Sad- Subotica, verujem da ćemo do krajem meseca, početkom novembra biti otvoreno do Budimpešte. Važno je za industriju, ali i za ljude na severu Srbije zbog putničkog i kargo saobraćaja, da napravimo Banatsku prugu - od Zrenjanina do Kikinde da se spoji sa Suboticom. Pa kad budemo imali para Subotica - Sombor , Sombor - Bogojevo

- Za put koji može da bude i 100km, biće između 1,5-2 milijarde. To su strašno velike stvari koje menjaju živote ljudi. To dovodi nove investitore, posle toga nema investitora koji neće da dođe bilo gde od ovih mesta. Ko neće da dođe i kome nije lako. Posle toga, moja želja je da spojim belocrkvensku opštinu prema tvrđavi Ram. Hoću da spojim istočnu Srbiju sa Vojvodinom, da napravimo veliki most. Dunav je najlepši i najširi između dve srpske obale, Bele Crkve i Veliko Gradište. Bela Crkva, zajedno sa Velikim Gradištem onda postaje Meka i Medina turizma.

- Nadam se da ćemo nastaviti sa putem uspeha. Ljudi misle to je zauvek dato. Nije. Dok su neki blokirali ulice, mi smo se borili da povećavamo plate i penzije, bez obzira što su hteli da Srbija stane.

- Sve to je ugroženo. Nemojte da pomislite. Ovde mladih koji znaju ceo život Srbija ima stabilan dinar. Je li to ikada bilo ranije? Ja imam 56 godina, u mojih prethodnih 42 nikada dinar nije bio stabilan, a ni pre toga nije. Nekada smo u vreme vlasti ovih što se nazivaju studentska lista, u vreme Šoškića, hoću da svi vi znate, on vam je već obećao da će kurs da ide na 180 i 200. Da bi on i tajkuni mogli da zarađuju. A to će da opravdaju time jer će to da bude dobro za izvoz. Biće mnogo gore. Pogledajte jedan Nepal. Pre godinu danas su spaljivali zgrade. Pogledajte ih danas, za trećinu su im manje plate i penzije. Uvek sve zavisi od rukovodstva. Ko će da upravlja? Hubač? Kokanović? Pri tome vam kažu kako su to stručnjaci! Za šta je Kokanović stručan? Bakić? Šoškić?

- Ne zaboravite, za rušenje Srbije su dali 1,3 milijardi evra, samo u 5 godina. A na to još 5 milijardi za N1 i Novu S i ostale propagandne mašinerije kojima su unosili mržnju. Gde su okretali decu protiv roditelja, deke i bake. Sve su to namerno radili da bi srušili Srbiju. Zašto? A što bi Hrvatska imala interes da Srbija brže raste.

-Kažu neće na debate, pa što ste lagali da u Srbiji nema demokrateije? Da vas niko ne zove? Kad sam raspisao izbore onda nećete da idete ni na TV debate. Jedan razlog je što nemate rezultate i niste stručni. A drugi je da vam poruče da neće vama da poruče račune. Oni koji ih plaćaju uvek se igraju simbolima. Tako nam i danas kažu: Ej Srbi mi vas doživaljamo kao kretene.

- Nijednog radnika nemaju, nijednog seljaka, domaćina, mladog čoveka, studenta nema na listi. Samo one koje plenumi i stranci sa lakoćom mogu da kontrolišu. A vi se pitate, a šta Srbija može da dobije? Spreman sam, i rekao sam najiskrenije, ponosan sam na sve vas jer ste dragi prijatelji prihvatili da pripadate ne samo nacionalnom već opštem pokretu protiv terora na delu Evrope na koji će se ugledati mnogi širom Evrope i sveta. Vi ste sprečili revoluciju, skupo plaćenu, moćnu, snažnu, svojom voljom jer niste dali da vam neko uništi državu. A ja sam ponosan što sam sa zajedno vama bio u prvim redovima i na čelu pokreta protiv terora i tiranije

- A kad je bilo kome na kugli zemaljskoj, a posebno u ovoj zemlji od 90-ih, kada je bilo ko bilo kada pokušao da zaustavi neko politički skup koji je najavljen u skladu sa zakonom? Nikada u ovoj zemlji nismo to radili. Zlo su nam uneli kakvo nikada nije postojale. Uneli su mržnju u sve naše domove. Došli su da spreče nečiji skup. Razmislite o posledicama, da spreče slobodu okupljalja, slobodu izražavanja. Kada oni budu vladali, čak i kad ne vladaju, vi ne smete da mislite drugačije. Pa ceo organizam, sve što imam u srcu, duši i mozgu mi se buni protiv toga. Mrzim takve totalitarne tipove koji imaju samo svoju istinu i nisu u stanju da čuju drugo mišljenje. Pa nema Golog otoka na svakoj opštini koji ne bi organizovali.

- Sinoć prolaze tri devojke, jedna je novinar. Ne sviđa im se šta novinar misli, počeli su da čupaju kosu, udaraju žene, polivaju ih. Od koga ste naučili da žene napadate? Kada je bilo da muškarac priđe i krvnički ženu udari? Pa ja sam Vukana i Danila učio sa 4 godine da se ne prepiru ili ne pomisle da popreko pogledaju devojičcu, da budu džentlmeni ceo život. Pa gde ste bre vi rasli? ? Sve vrednosti hoćete da nam uništite, svaku porodicu da nam uništite? Šta je bre ovo? Ko su ti ljudi? Odakle su izašli? Šta su uradili? Postanem li premijer nema više toga. Politika napolje iz škola i sa fakulteta! Pa onda radite šta hoćete. Dosta je bilo.

- Ne mogu da gledaju da Srbija bude uspešna. Pa makar sve propadne samo da oni budu važni. E pa ne može, Srbija je važna! Ako hoćete da se bavite politikom, napolje iz škola i sa fakulteta! I to ću da sprovedem takvom brzinom da nećete verovati. Jer u ovoj zemlji mora red da se zna!

- A znate šta ih uče u Valjevu? Uče ih da glasaju za Bakića koji kaže da je vladika Nikolaj isto zlo kao Alojzije! To je lider studentske liste.

- Ima nas koji poštujemo svetog vladiku Nikolaja, i koji znaju kakva je zla činio Alojzije. Počeli su sa Severinom, pa sad hoće da pevamo Tompsona! E pa neće vam Srbija pevati Tompsona nikada!

- Da vas podsetim, ti iz CRTE su pre mesec dana rekli gotovo je 10 odsto vodi studentska lista. Javio se Vukadinović. Pa prošlo 15 dana pa kažu sad je 3 odsto. Pa sada kažu a što ne smete vi iz režima da puštate kladionice. Evo danas kladionice koje podržavaju studente. Baš taj sistem kladioničarski kaže sad vodimo mi. Pa kako bre ljudi za mesec dana razlika 20 odsto. Ovo vam govorim da vidite kakvi su lažovi. Ne nasedajte na provokacije i dan posle. Ne mogu oni ništa da urade. Ne samo da tuku žene, nego nisu u stanju da kažu žao nam je. Zamislite da se neko od vas hvali kako je čupao ženu za kosu. S kakvim mi to ljudima imamo posla. Zato ćemo mi mirno i staloženi. Teški izbori, borimo se protiv velike sile, mnogo podržke spolja, trojne koalicije. Ali pošto vi znate da vas nikada nisam lagao. Pobedićemo ih ubedljivije i od ovoga što danas kažu.

- U sve udžbenike će ući kako i od koje sile smo uspeli da se odbranimo. I zato vam veliko hvala. Znam kroz šta ste prošli, koliko uvreda ste pretrpeli. I zato vam veliko hvala. Posebno ženama koje su uvek bile najodgovornije, i umele da sačuvaju Srbiju.

Veliki broj građana na trgu

Foto: Novosti

Foto: Novosti