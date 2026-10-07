"SVE POČINJE NA NJIVI, PA TEK ONDA U KUĆI" Mali: Lepo je videti da nastavljaju tradiciju koja se u ovom kraju neguje generacijama (VIDEO)
SINIŠA Mali posetio je porodicu Husar iz Bačkog Petrovca.
- Od njive do ljutog ručka. To je naša Bačka. Prelepi deo Vojvodine odakle najčešće dolazi začinska paprika koja je, verujem, na svakom stolu u Srbiji. Vredna porodica Husar iz Bačkog Petrovca sa puno ljubavi gaji troje divne dece, ali i začinsku papriku, simbol Bačkog Petrovca. Od nje i od ove njive žive. Kao što kažu domaćini, sve počinje na njivi, pa tek onda u kući.
Lepo je videti da nastavljaju tradiciju koja se u ovom kraju neguje generacijama, a poseban utisak ostavlja berba začinske paprike, mukotrpan posao koji za ovaj kraj znači život. Iza svakog ploda stoje trud, znanje i predanost ljudi koji svojim radom čuvaju poljoprivrednu tradiciju Bačke. Od pažljive berbe do kvalitetnih proizvoda koji stižu na trpeze širom Srbije, paprika je više od poljoprivredne kulture - ona je deo identiteta ovog kraja.
Hvala porodici Husar na srdačnom gostoprimstvu i prilici da iz prve ruke vidimo kako izgleda svakodnevni život, rad i porodična sloga na selu. Divan dan sam proveo sa njima, a ovakvu slogu i jedinstvo želim svakoj porodici i svakom građaninu naše zemlje. Podsetio sam se i omiljenog jela iz detinjstva - mast na parčetu hleba, sa alevom paprikom! Samo Ujedinjena Srbija vodi do pobede - navodi se u objavi.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)