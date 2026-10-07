Politika

"SVE POČINJE NA NJIVI, PA TEK ONDA U KUĆI" Mali: Lepo je videti da nastavljaju tradiciju koja se u ovom kraju neguje generacijama (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 20:22

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SINIŠA Mali posetio je porodicu Husar iz Bačkog Petrovca.

СВЕ ПОЧИЊЕ НА ЊИВИ, ПА ТЕК ОНДА У КУЋИ Мали: Лепо је видети да настављају традицију која се у овом крају негује генерацијама (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Od njive do ljutog ručka. To je naša Bačka. Prelepi deo Vojvodine odakle najčešće dolazi začinska paprika koja je, verujem, na svakom stolu u Srbiji. Vredna porodica Husar iz Bačkog Petrovca sa puno ljubavi gaji troje divne dece, ali i začinsku papriku, simbol Bačkog Petrovca. Od nje i od ove njive žive. Kao što kažu domaćini, sve počinje na njivi, pa tek onda u kući.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lepo je videti da nastavljaju tradiciju koja se u ovom kraju neguje generacijama, a poseban utisak ostavlja berba začinske paprike, mukotrpan posao koji za ovaj kraj znači život. Iza svakog ploda stoje trud, znanje i predanost ljudi koji svojim radom čuvaju poljoprivrednu tradiciju Bačke. Od pažljive berbe do kvalitetnih proizvoda koji stižu na trpeze širom Srbije, paprika je više od poljoprivredne kulture - ona je deo identiteta ovog kraja.

Hvala porodici Husar na srdačnom gostoprimstvu i prilici da iz prve ruke vidimo kako izgleda svakodnevni život, rad i porodična sloga na selu. Divan dan sam proveo sa njima, a ovakvu slogu i jedinstvo želim svakoj porodici i svakom građaninu naše zemlje. Podsetio sam se i omiljenog jela iz detinjstva - mast na parčetu hleba, sa alevom paprikom! Samo Ujedinjena Srbija vodi do pobede - navodi se u objavi.

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