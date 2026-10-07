Novak Đoković gleda i ne veruje! "Titula u Pekingu je teniska farsa"

Novak Đoković je ponovo pokorio Peking, podigao svoj 102. pehar u karijeri i produžio neverovatan niz na 34:0 na ovom turniru.

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Međutim, umesto da sportski svet slavi istorijski uspeh Srbina u njegovoj 40. godini, sa Ostrva stižu otrovne strelice i pokušaji da se ovaj trijumf umanji.

Britanski mediji, predvođeni portalima Independent i Sky Sports, brže-bolje su požurili da Novakovu novu titulu proglase kontrverznom. U svojim analizama, oni finale i samu završnicu turnira otvoreno nazivaju "teniskom farsom".

Razlog za ovakve teške reči leži u nesvakidašnjim okolnostima u kojima je turnir priveden kraju. Naime, poslednja tri meča u Pekingu završena su bez odigrane meč-lopte. Prvo je Danil Medvedev diskvalifikovan jer je lopticom pogodio gledaoca, da bi potom Hubert Hurkač i Aleks de Minor predali svoje mečeve zbog povreda. Australijanac je Novaku položio oružje u samom finalu pri rezultatu 7:6, 1:0.

Britanska autorka Flo Kliford koristi ovaj bizaran sled događaja kako bi skrenula pažnju na ono što naziva „najvećim problemom savremenog tenisa“ – prenatrpan i surov ATP kalendar koji doslovno sakati igrače. Kao ključni dokaz navodi se i šokantna vest da je Janik Siner, prvi reket sveta, već završio sezonu zbog povrede kolena. Prethodno je i Karlos Alkaraz dugo kuburio sa povredama, pa je teniska publika ove godine ostala uskraćena za veći broj njihovih epskih duela.

Ono što Britanci stidljivo priznaju jeste da sve ovo „ne umanjuje Đokovićev uspeh“ i da je Srbin protiv Saše Zvereva igrao tenis na vanzemaljskom nivou. Ipak, naslovi kojima se bode oči javnosti govore nešto sasvim drugo.

Najveći apsurd u celoj priči iz Pekinga jeste činjenica da je upravo Novak Đoković godinama bio prvi, a često i usamljeni glas koji je upozoravao na surov tempo i tražio reformu kalendara. Tada su ga čelnici ATP-a i zapadni mediji uglavnom ignorisali ili kritikovali.

Danas, kada mlađi igrači poput Alkaraza i Arine Sabalenke otvoreno najavljuju preskakanje obaveznih turnira kako bi spasili svoja tela, zapadni analitičari se „čude“ šta se dešava sa tenisom.

Dok se mlađa generacija lomi pod pritiskom i obvezama, Novak je usavršio umetnost biranja turnira, sačuvao svoje telo i u petoj deceniji života još jednom pokazao da je za njega Peking neosvojiva tvrđava – šta god o tome pisali u Londonu.





