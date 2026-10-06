Beograd

BEZ STRUJE DANAS OVIH 5 DELOVA BEOGRADA: Proverite da li ste na spisku, isključenja kreću već od 8.30 sati

D.D.

06. 10. 2026. u 07:46

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SPISAK isključenja struje u Beogradu.

БЕЗ СТРУЈЕ ДАНАС ОВИХ 5 ДЕЛОВА БЕОГРАДА: Проверите да ли сте на списку, искључења крећу већ од 8.30 сати

Foto: AI generated

08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 167A-167A,177-195A, ČEDE MIJATOVIĆA: 4-8,1-7, ĐEVĐELIJSKA: 30-38,42,51,63-63,71-89, DIMITRIJA DAVIDOVIĆA: 4,8-8,1, MILANA RAKIĆA: 4-8,12-36F/8,3,7-33, MILOŠA ZEČEVIĆA: 6-12,9, PREŠEVSKA: 44,48,52-54,60,31, RADOJA DOMANOVIĆA: 4,1-5,9-11,19-25, ŠABAČKA: 2-4,7,

Voždovac

08:30 - 14:00 Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-8B,17-25A,

Novi Beograd

09:00 - 16:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 130-130,134,146-154, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB, OMLADINSKIH BRIGADA: 20-36,

Zemun

10:00 - 12:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 20G-22E, CVIJIĆEVA: 55-61,69-71,77-79A,91-93,111,115-117, Naselje PLAVI HORIZONTI: MILANA REŠETARA : 1B,

Obrenovac

09:00 - 10:30 Naselje OBRENOVAC: POSAVSKIH NORVEŽANA: 23B,

10:30 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: ĐAČKOG BATALjONA: 23A, POSAVSKIH NORVEŽANA: 23-23A,
12:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: POSAVSKIH NORVEŽANA: 21

(Kurir)

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