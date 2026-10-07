Fudbal

CELA HRVATSKA U NEVERICI! Evo kako je srpski komentator reagovao na gol vatrenih

М.П.

07. 10. 2026. u 07:06

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REGION u čudu!

ЦЕЛА ХРВАТСКА У НЕВЕРИЦИ! Ево како је српски коментатор реаговао на гол ватрених

MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Cela Hrvatska govori o reakciji srpskog komentatora sa Arene Sport, koji je sa velikom dozom emocija i izuzetno burno ispratio vodeći gol Ivana Perišića protiv Španije na prepunom Poljudu (pogledajte OVDE).

Hrvatski mediji, poput portala Večernji.hr, detaljno su analizirali ovaj trenutak iz beogradskog studija.

Prema njihovoj oceni, strastvena i upečatljiva reakcija srpskog kolege na najbolji način je oslikala potpunu dominaciju i ubedljivu igru Hrvatske u uvodnom delu meča.

Sama akcija se odigrala u 17. minutu utakmice kada je Unai Simon najpre zaustavio udarak Igora Matanovića, a Perišić natrčao na odbijenu loptu i postigao svoj jubilarni 40. pogodak u dresu nacionalnog tima.

Taj sportski trenutak i način na koji je proslavljen van granica Hrvatske podigao je veliku prašinu i izazvao oduševljenje u komšiluku. 

 

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