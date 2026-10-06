ĐACI U AKCIJI: Veliki skup na pariskom Trgu republike (Foto, VIDEO)
Veliki broj đaka protestovao je danas ulicama francuskih gradova, tražeći bolje uslove učenja.
Okupljanja su održana od Marselja do Lila i od Pariza do Strazbura. Đaci, podržani od strane roditelja, nastavnika i studenata, u Gradu svetlosti okupili su se na Trgu republike, odakle su i ovi snimci.
Uz parole ispisane na velikim kartonima, uzvikivali su i antifašističke i antikapitalistčke parole.
U celoj zemlji do kraja dana očekuje se između 150 i 200 hiljada učesnika protesta.
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