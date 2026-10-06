Svet

ĐACI U AKCIJI: Veliki skup na pariskom Trgu republike (Foto, VIDEO)

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Veliki broj đaka protestovao je danas ulicama francuskih gradova, tražeći bolje uslove učenja.

ЂАЦИ У АКЦИЈИ: Велики скуп на париском Тргу републике (Фото, ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

Okupljanja su održana od Marselja do Lila i od Pariza do Strazbura. Đaci, podržani od strane roditelja, nastavnika i studenata, u Gradu svetlosti okupili su se na Trgu republike, odakle su i ovi snimci.

Uz parole ispisane na velikim kartonima, uzvikivali su i antifašističke i antikapitalistčke parole.

U celoj zemlji do kraja dana očekuje se između 150 i 200 hiljada učesnika protesta.

Foto: Goran Čvorović

Protest srednjoškolaca na pariskom Trgu republike

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