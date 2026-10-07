NAPAD NA AERODROME U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Raketirane vazdušne luke u Rijadu i Abhi, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

GENERALNA uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije (GACA) saopštila je danas da su tri osobe poginule, a 36 je povređeno u dva odvojena napada na aerodrome u Rijadu i Abhu

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Međunarodni aerodromi Abha i "Kralj Kalid" u Rijadu napadnuti su odvojenim incidentima u utorak i sredu, što je navelo vazduhoplovne vlasti i nadležne službe da odmah aktiviraju vanredno stanje, navodi se u saopštenju.

⁧#بيان⁩ بشأن استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين. #الطيران_المدني https://t.co/DN4I8WG2tG — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 7, 2026

Na aerodromu u Abhi, poginule su dve žene, jedna Marokanka i jedna Alžirka, dok je 28 saudijskih državljana povređeno sa konstatovanim lakšim i težim povredama.

🚀🚀🇾🇪🇾🇪/🇸🇦‼️🔥 #Yemen's armed forces last night once again attacked #KingKhalid Airport in the north of #Riyadh, the capital of #SaudiArabia. ⚠️This attack was carried out with one or more suicide drones and caused a fire and the release of heavy smoke into the skies of Riyadh. ✍️ Riyadh is located at an approximate distance of 900 kilometers from Yemeni territory, and Yemen's armed forces have repeatedly emphasized that they will take retaliatory measures against attacks on their capital. King Khalid Airport is also one of Yemen's legitimate targets, to demonstrate that they are not handcuffed in the face of the siege of Sanaa Airport and can deliver a reciprocal response to the Saudis. #Yemen #Saudi — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 3, 2026

U Rijadu, na aerodromu "Kralj Kalid", poginuo je jedan državljanin Sudana, a osam osoba je povređeno među kojima su petoro iz Saudijske Arabije, dvoje iz Egipta i jedan Pakistanac.

#Yemen’s Houthis claim attacks on Saudi airports, military bases. Spokesman says forces targeted King Khalid International Airport in #Riyadh #SaudiArabia https://t.co/VdcRW5fOVd — Hazzy (@Hazzy_1298) October 7, 2026

- Svi povređeni u napadima su hitno prebačeni u bolnice radi daljeg medicinskog zbrinjavanja - navodi GACA.

Two killed at Abha International Airport, and one killed at King Khalid International Airport in Tuesday and Wednesday's attacks – Saudi Civil Aviation Authority https://t.co/bcqqfXvW7j — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 7, 2026

Uprava dodaje da je u napadima pričinjena značajna materijalna šteta, bez detalja o njenom obimu.

GACA naglašava da blisko sarađuje sa nadležnim bezbednosnim organima kako bi se procenila šteta, kao i da su preuzete sve neophodne mere za sigurnost putnika i zaposlenih i za očuvanje bezbednosti celokupnog sistema civilnog vazduhoplovstva Saudijske Arabije.