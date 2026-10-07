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NAPAD NA AERODROME U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Raketirane vazdušne luke u Rijadu i Abhi, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

Ј.О.С.

07. 10. 2026. u 21:03

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GENERALNA uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije (GACA) saopštila je danas da su tri osobe poginule, a 36 je povređeno u dva odvojena napada na aerodrome u Rijadu i Abhu

НАПАД НА АЕРОДРОМЕ У САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ: Ракетиране ваздушне луке у Ријаду и Абхи, има мртвих (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Međunarodni aerodromi Abha i "Kralj Kalid" u Rijadu napadnuti su odvojenim incidentima u utorak i sredu, što je navelo vazduhoplovne vlasti i nadležne službe da odmah aktiviraju vanredno stanje, navodi se u saopštenju.

Na aerodromu u Abhi, poginule su dve žene, jedna Marokanka i jedna Alžirka, dok je 28 saudijskih državljana povređeno sa konstatovanim lakšim i težim povredama.

U Rijadu, na aerodromu "Kralj Kalid", poginuo je jedan državljanin Sudana, a osam osoba je povređeno među kojima su petoro iz Saudijske Arabije, dvoje iz Egipta i jedan Pakistanac.

- Svi povređeni u napadima su hitno prebačeni u bolnice radi daljeg medicinskog zbrinjavanja - navodi GACA.

Uprava dodaje da je u napadima pričinjena značajna materijalna šteta, bez detalja o njenom obimu. 

GACA naglašava da blisko sarađuje sa nadležnim bezbednosnim organima kako bi se procenila šteta, kao i da su preuzete sve neophodne mere za sigurnost putnika i zaposlenih i za očuvanje bezbednosti celokupnog sistema civilnog vazduhoplovstva Saudijske Arabije.

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