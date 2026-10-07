Zbog sramnog poteza na Poljudu, Hrvatskoj se sprema brutalna kazna
Novi skandal potresao je regionalni fudbal tokom utakmice Lige nacija u Splitu između Hrvatske i Španije!
Hrvatski navijači ponovo su pretvorili stadion „Poljud” u poprište srama, razvivši transparent kojim otvoreno brane ozloglašeni ustaški pozdrav „Za dom spremni” i javno napadaju sopstveno sudstvo zbog izrečenih kazni (pogledajte OVDE).
Splitska „Torcida” istakla je poruku kojom se buni što Hrvatsku stižu kazne zbog ovog ustaškog pokliča, pitajući se da li je „pozdrav njihovih očeva najveći problem društva”.
Reč je o zvaničnom pozdravu iz perioda zloglasne NDH i Drugog svetskog rata pod kojim su činjeni stravični zločini, a koji se i danas redovno čuje na mečevima hrvatske reprezentacije.
Zbog ovakvih sramnih izliva mržnje, Hrvatska je samo tri dana ranije protiv Engleske morala da igra pred praznim tribinama.
Nakon ovog novog incidenta na Poljudu, nema sumnje da Hrvate čeka žestoka i rigorozna kazna disciplinskih organa UEFA.
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