Saga oko Ronalda ne jenjava: Selektora Portugala opkolili ispred kuće (VIDEO)

Sukob Žorža Žezusa i Kristijana Ronalda ne prestaje da bude tema u Portugalu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Selektor je obećao kapitenu da će dobiti pola sata protiv Norveške, Ronaldo je na to pristao, ali obećanje na kraju nije ispunjeno. Žezus ga je poslao na zagrevanje, ali mu nije ukazao priliku da zaigra, nakon čega je Kristijano napustio reprezentaciju.

Iako je Žezus poručio da su legendarnom napadaču vrata nacionalnog tima otvorena dok je on selektor, portugalski mediji danima prate razvoj situacije i odnos dvojice najvažnijih ljudi reprezentacije.

Zato su novinari sačekali Žezusa ispred zgrade u kojoj živi, želeći da čuju njegovu reakciju na Ronaldovo saopštenje.

Selektor nije želeo da ulazi u detalje.

- Pročitao sam saopštenje i sada, kao i svakog dana, odlazim u Savez da radim, da razmišljam o klubu i reprezentaciji. Nemam više šta da kažem - rekao je Žezus novinarima.

🗣️ Jorge Jesus já leu comunicado de Ronaldo: «Vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa» https://t.co/aqN7Uem67k — Record (@Record_Portugal) October 7, 2026

Portugal je inače u prethodnom FIFA prozoru ostvario četiri pobede u Ligi nacija, protiv Velsa, Norveške dva puta i Danske.