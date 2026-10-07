Saga oko Ronalda ne jenjava: Selektora Portugala opkolili ispred kuće (VIDEO)
Sukob Žorža Žezusa i Kristijana Ronalda ne prestaje da bude tema u Portugalu.
Selektor je obećao kapitenu da će dobiti pola sata protiv Norveške, Ronaldo je na to pristao, ali obećanje na kraju nije ispunjeno. Žezus ga je poslao na zagrevanje, ali mu nije ukazao priliku da zaigra, nakon čega je Kristijano napustio reprezentaciju.
Iako je Žezus poručio da su legendarnom napadaču vrata nacionalnog tima otvorena dok je on selektor, portugalski mediji danima prate razvoj situacije i odnos dvojice najvažnijih ljudi reprezentacije.
Zato su novinari sačekali Žezusa ispred zgrade u kojoj živi, želeći da čuju njegovu reakciju na Ronaldovo saopštenje.
Selektor nije želeo da ulazi u detalje.
- Pročitao sam saopštenje i sada, kao i svakog dana, odlazim u Savez da radim, da razmišljam o klubu i reprezentaciji. Nemam više šta da kažem - rekao je Žezus novinarima.
Portugal je inače u prethodnom FIFA prozoru ostvario četiri pobede u Ligi nacija, protiv Velsa, Norveške dva puta i Danske.
Preporučujemo
Katastrofa za komšije! Nisu dali gol u 2026. godini! Slovenija okrenula Suknjice!
06. 10. 2026. u 23:27
"Ovo je, verujte, čista istina"! Ronaldo izdao brutalno saopštenje i zapušio svima usta!
06. 10. 2026. u 21:41
Mesi se povlači, a da li će Ronaldo? Kristijano doneo konačnu odluku! Svet je ovo čekao!
06. 10. 2026. u 21:12
Partizanu u Madridu sude Turčin, Crnogorac i Poljak
07. 10. 2026. u 18:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)