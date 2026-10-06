Evo kako posle Pekinga izgleda ATP lista
Nova ATP lista.
Đoković će sa 3480 bodova preteći Aleksa De Minora, Fresisa Tijafoa i Artura Fisa, te sa 11. mesta ATP liste skočiti za tri pozicije.
1. Janik Siner 11000
2. Aleksandar Zverev 9720
3. Karlos Alkaraz 5560
4. Ben Šelton 4680
5. Feliks Ože Alijasim 3890
6. Danil Medvedev 3860
7. Flavio Koboli 3680
8. Novak Đoković 3480
9. Aleks De Minor 3430
10. Frensis Tijafo 3380
Janik Siner i dalje samouvereno drži prvo mesto na ATP listi. Zverev je imao priliku da ga prestigne da je uzeo titule u Pekingu i Šangaju, međutim od toga neće biti ništa jer je već u Pekingu završio učešće u četvrtfinalu.
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