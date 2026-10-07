Da li je on normalan? Evo šta je Bastijan Švajnštajger tražio od Ane Ivanović

Brakorazvodna parnica između naše teniske kraljice Ane Ivanović i bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera preti da postane jedan od najskandaloznijih i najskupljih sukoba na svetskoj javnoj sceni!

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Iako su godinama važili za idealan par, nakon odluke o rastanku isplivali su šokantni detalji o podeli imovine koji su javnost u Srbiji ostavili u potpunom neverici.

Kako prenose nemački mediji!, Bastijan je pred sudom izneo zahteve zbog kojih se mnogi otvoreno pitaju – da li je ovaj čovek normalan i gde je nestao onaj "srpski zet" kog je nacija obožavala?

Glavni kamen spoticanja u ovom milionskom ratu jeste luksuzna vila u ekskluzivnom naselju Son Vida na Majorci. Ova impresivna nekretnina prostire se na čak 950 kvadratnih metara, poseduje pet spavaćih soba, četiri kupatila, veliki bazen i privatne teniske terene, a njena vrednost se procenjuje na vrtoglavih 4,5 miliona evra.

Ono što je razbesnelo Anine fanove jeste činjenica da je Ana ovu kuću kupila potpuno sama, pre nego što je uopšte stupila u brak sa Švajnštajgerom! Međutim, Bastijan sada bez skrupula zahteva polovinu vrednosti ove vile, kao i podelu zajedničke luksuzne jahte.

Kako se saznaje, Švajnštajgerov glavni argument na sudu jeste to što su on i Ana pre nekoliko godina zajednički renovirali pomenutu kuću, uredili je u minimalističkom stilu, a u same radove je uloženo oko dva miliona evra. Na osnovu toga, Nemac smatra da ima puno pravo na polovinu kuće u kojoj Ana trenutno živi sa njihovim sinovima.

Ipak, srpska ikona neće ni da čuje za ove ucene! Anin pravni tim je zauzeo čvrst stav, pozivajući se na predbračni ugovor prema kojem sve što je uneseno u zajednicu pre venčanja ostaje isključivo vlasništvo onoga ko je to i kupio.

Da stvar bude još gora, strani mediji bruje o tome da Bastijana na ovako radikalne poteze dodatno forsira njegova nova partnerka Siva, dok javnost podseća da su sudovi već bili oštri prema bivšem fudbaleru odredivši mu visoku alimentaciju za decu.

Ovaj estradno-sportski rat očigledno tek počinje, a srpska teniserka je spremna da svoju imovinu brani do samog kraja.

