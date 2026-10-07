BLOKADERI IH ZOVU REPUBLIKA ŠUMSKA, NE SRPSKA, PA SU DOBILI SVOJE: Vučinić pohvalio narod Srpske jer je rekao "ne" blokaderima
FUNKCIONER SNS-a Siniša Vučinić pohvalio je narod Republike Srpske koji je rekao "ne" blokaderima.
- Narod Srpske je rekao - oterajte ili ćemo ih mi oterati. Policija je morala da sluša narod. Nećemo da ih vidimo, oni nad zovu Republika Šumska, umesto Republika Srpska. Sad dolaze ovde, da nama prave isto nered i probleme. Policija je morala da postupi kako je narod rekao, tada premijer, a sadašnji predsednik Savo Minić. Vratite te koji su došli da prave nerede, koji iz Srbije idu dalje da rovare - rekao je Vučinić na Novosadskoj Tv.
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