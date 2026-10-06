BUHTLE SA MAKOM: Mekano, mirisno testo i bogat fil od maka

Miris domaćeg testa i maka koji se širi kuhinjom vraća nas u neka lepa, stara vremena. Ove mekane i mirisne buhtle sa makom idealne su za doručak, užinu ili slatki zalogaj uz šolju mleka, kafe ili čaja.

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Sastojci za testo:

1 jaje

oko 500 gr brašna

250 ml mlakog mleka

1 kesica suvog kvasca

2 kašike ulja

40 gr šećera

Za fil od maka:

100 gr mlevenog maka

10 kašika šećera

2 belanca

1 kesica vanilin šećera

Za premazivanje:

2 žumanca

Priprema

U mlako mleko dodajte kvasac, jaje, ulje i šećer, pa postepeno dodajte brašno i umesite testo. Ostavite testo da narasta oko 45 minuta, odnosno dok se ne udvostruči.

Naraslo testo razvucite u veći pravougaonik, što tanje. Za fil pomešajte mleveni mak, šećer, belanca i vanilin šećer, pa pripremljeni fil ravnomerno rasporedite preko testa. Urolujte testo, premažite umućenim žumancima, a zatim ga isecite na jednake delove, debljine oko dva do tri prsta.

Buhtle poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 25 minuta na 180 °C.

Prijatno!