BUHTLE SA MAKOM: Mekano, mirisno testo i bogat fil od maka
Miris domaćeg testa i maka koji se širi kuhinjom vraća nas u neka lepa, stara vremena. Ove mekane i mirisne buhtle sa makom idealne su za doručak, užinu ili slatki zalogaj uz šolju mleka, kafe ili čaja.
Sastojci za testo:
- 1 jaje
- oko 500 gr brašna
- 250 ml mlakog mleka
- 1 kesica suvog kvasca
- 2 kašike ulja
- 40 gr šećera
Za fil od maka:
- 100 gr mlevenog maka
- 10 kašika šećera
- 2 belanca
- 1 kesica vanilin šećera
Za premazivanje:
- 2 žumanca
Priprema
U mlako mleko dodajte kvasac, jaje, ulje i šećer, pa postepeno dodajte brašno i umesite testo. Ostavite testo da narasta oko 45 minuta, odnosno dok se ne udvostruči.
Naraslo testo razvucite u veći pravougaonik, što tanje. Za fil pomešajte mleveni mak, šećer, belanca i vanilin šećer, pa pripremljeni fil ravnomerno rasporedite preko testa. Urolujte testo, premažite umućenim žumancima, a zatim ga isecite na jednake delove, debljine oko dva do tri prsta.
Buhtle poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 25 minuta na 180 °C.
Prijatno!
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