Torte i kolači

BUHTLE SA MAKOM: Mekano, mirisno testo i bogat fil od maka

Milena Tomasevic

06. 10. 2026. u 12:00

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Miris domaćeg testa i maka koji se širi kuhinjom vraća nas u neka lepa, stara vremena. Ove mekane i mirisne buhtle sa makom idealne su za doručak, užinu ili slatki zalogaj uz šolju mleka, kafe ili čaja.

БУХТЛЕ СА МАКОМ: Мекано, мирисно тесто и богат фил од мака

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

  • 1 jaje
  • oko 500 gr brašna
  • 250 ml mlakog mleka
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 2 kašike ulja
  • 40 gr šećera

Za fil od maka:

  • 100 gr mlevenog maka
  • 10 kašika šećera
  • 2 belanca
  • 1 kesica vanilin šećera

Za premazivanje:

  • 2 žumanca

Priprema

U mlako mleko dodajte kvasac, jaje, ulje i šećer, pa postepeno dodajte brašno i umesite testo. Ostavite testo da narasta oko 45 minuta, odnosno dok se ne udvostruči.

Naraslo testo razvucite u veći pravougaonik, što tanje. Za fil pomešajte mleveni mak, šećer, belanca i vanilin šećer, pa pripremljeni fil ravnomerno rasporedite preko testa. Urolujte testo, premažite umućenim žumancima, a zatim ga isecite na jednake delove, debljine oko dva do tri prsta.

Buhtle poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 25 minuta na 180 °C.

Prijatno!

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