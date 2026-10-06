"DIJALOG SA KAMENOM ZA KUPUS" Vučić objavio video: Ovde je stolica, slika je gospodina Srdanovića... (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić objavio je video na svom Instagram nalogu.

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- Dijalog sa kamenom za kupus - naveo je Vučić uz objavu.

- Poštovani građani, u trenutku kada su izabrali svog prvog na listi, takozvanoj studentskoj, ponudio sam televizijski duel, debatu u bilo kojoj formi. Nudio sam dijalog mnogo ranije. Želeo sam da razgovaram sa studentima, da razgovaram sa svima. Nikada to nisu hteli. Onda sam pomislio - vreme je za takmičenje, počela je utakmica, demokratski principi nalažu da razgovaramo, da se ne saglasimo, da se prepiremo, ali da ljudi vide razlike i sličnosti u našim programima, idejama, planovima. Koliko god puta da sam pozivao, odgovor je bio - Vučiću na ignor si - kaže Vučić u objavi.

Potom dodaje da je pripremio u dvorištvu svoga oca u Jajincima poseban setap.

- Ovde, kao što vidite, je stolica, slika je gospodina Srdanovića, a pošto oni kažu da će i kamen za kupus da me pobedi, stavio sam im kao podršku i kamen za kupus, da budu sigurni da pobeđuju. Pošto nemam drugog načina i ne postoji druga mogućnost, jer oni to ne žele da rade, ja ću danas da raspravim sa gospodinom Srdanovićem jednu važnu temu. Uopšte neću ni njega ni bilo koga da nipodaštavam jer bih time sebe ponižavao, građane Srbije. Hoću da odgovorim na ono što su juče izneli kao svoj glavni program, veoma ozbiljno osmišljen, ako se ne varam, u 8 tačaka, koji je izneo njihov ideolog, glavni protagonista i podržavalac studentske liste, gospodin Nenad Čanak - navodi Vučić.

- Nenad Čanak je, naime, rekao da posle izbora moraće da se pregovara o statusu Vojvodine, jer bolje je da se odmah otvore razgovori o federalizaciji Srbije, ili će morati da se pregovara. Ja sam znao da je to vaš program, gospodine Srđanoviću, samo sam želeo da to konačno javno istaknete. I o tome neće biti ni razgovora ni pregovora. Možemo da razgovaramo o tome šta žele građani na severu Srbije, šta žele ljudi u Vojvodini, koje nove puteve, koje nove bolnice, koje nove pruge, naučno-tehnološke parkove, fakultete, univerzitete, o svemu možemo da razgovaramo. A o federalizaciji, konfederalizaciji ili rušenju Srbije nećemo da razgovaramo, ma kako vi za to imali podršku bilo koga iz inostranstva. I ono što je takođe važno, što je vaš ideolog naglasio i velikim boldovanim slovima podvukao, kako je Kosovo "nezavisno" - pa jeste u delu zemalja u svetu tako prihvaćeno, ali za Srbiju i za srpski narod nije, i nikada neće. I za veći deo sveta nije, i to nije slučaj. Žao mi je što tako mislite, gospodine Srdanoviću, a drago mi je što ste konačno iskazali, preko iz usta Nenada Čanka, šta je to što je vaša politika. Jer ako nije, ja vas molim i tražim da to demantujete. Želim da to demantujete. Želim da kažete da to nije istina, i želim da kažete da sve ono što je on izgovorio nije vaša politika. I zato vas još jedanput pozivam: razumem da će da pobedi i kamen za kupus, ali bi bilo veoma važno da sučelimo argumente da javnost u Srbiji može da čuje precizno šta je vaša politika, i da mi u lice kažete kako to. Ipak neće biti vaša politika, jer se plašim da se i ovaj kamen ne istopi od podrške koju rapidno gubite. Hvala vam za današnji duel, ja ću stolice da nosim svuda sa sobom, pa ću tako s vremena na vreme s vama da razgovaram, jer znam da drugu priliku neću da dobijem - zaključuje Vučić.