KAPIJE KA ISTOKU SE OTVARAJU Vučić: "Beograd, Pančevo i Vršac uskoro još bliže Temišvaru"
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, izjavio je danas tokom predizborne kampanje u Pančevu da će biti nastavljena ulaganja u infrastrukturu, a posebno je najavio putno povezivanje Beograda i Temišvara preko Pančeva i Vršca.
Vučić je rekao da se trenutno rade projekti kanalizacije u brojnim selima, kao i da je sa rumunskim predsednikom, Nikošurom Danom, razgovarao o izgradnji autoputa koji bi povezao Beograd, Vršac i Temišvar.
- Sada se rade projekti kanalizacije u mnogim selima, biće to dobar posao. Dobre ćemo stvari da uradimo. Nedavno sam razgovarao sa rumunskim predsednikom Danom, razgovarali smo o konačnom putnom povezivanju brzom saobraćajnicom Beograd–Temišvar i rekao mi je da su tamošnje vlasti strahovito zainteresovane za izgradnju puta do Vršca, da uradimo autoput Temišvar–Vršac–Beograd - rekao je Vučić.
- Obećavam danas, vi znate poštovani građani koliko sam, neko bi rekao čak i opsednut, a ja bih rekao posvećen izgradnji puteva, mi ćemo da otvorimo Beograd–Pančevo–Beograd, a Rumuni dalje od granice. Otvorićemo kapije ka Istoku i povećati turizam, a da napravimo i Pančevo i Vršac mnogo bezbednijim za saobraćaj, mnogo čistijim vazduhom i sa mnogo manje kamiona koji prolaze kroz grad - dodao je Vučić.
On je naveo da je sa Danom razgovarao o konačnom putnom povezivanju Beograda i Temišvara brzom saobraćajnicom ili autoputem, navodeći da postoji interesovanje rumunskih vlasti za izgradnju deonice od Temišvara do Vršca.
- Dogovorili smo da krenemo, pošto mi je rekao da su rumunske vlasti iz Temišvara strahovito zainteresovane za izgradnju autoputa prema Vršcu, da radimo autoput Temišvar–Vršac–Beograd i ja vam obećavam danas, vi znate, poštovani građani, koliko sam ja posvećen izgradnji puteva, obećavam vam da ćemo taj autoput Beograd–Pančevo–Vršac, a oni Rumuni dalje od granice do Temišvara, da uradimo - kazao je Vučić.
Prema njegovim rečima, nova saobraćajna veza povezala bi Srbiju sa Temišvarom, ali bi istovremeno doprinela razvoju turizma i rasterećenju gradskih saobraćajnica.
- Otvoriće se kapije ka Istoku - rekao je Vučić, dodajući da bi od bolje putne povezanosti korist imali Pančevo, Vršac, Bela Crkva, Kovin i druga mesta u ovom delu Srbije.
Kako je naveo, izgradnja nove saobraćajnice trebalo bi da doprinese i većoj bezbednosti saobraćaja, smanjenju broja teretnih vozila koja prolaze kroz gradske centre, kao i kvalitetnijem vazduhu i boljim uslovima za život građana.
On je istakao da bi bolja putna povezanost trebalo da donese korist ne samo u pogledu saobraćaja, već i kroz razvoj turizma i privrede, uz rasterećenje gradskih saobraćajnica od teretnog saobraćaja.
Tokom obraćanja u Pančevu, Vučić je naveo da se istovremeno radi na više infrastrukturnih projekata, uključujući i pripremu projekata kanalizacione mreže u selima.
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