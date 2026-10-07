KAKO JEDAN DRŽAVNI FAKULTET MOŽE DA UČESTVUJE U POLITIČKOJ KAMPANJI? (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, poručio je u Pančevu da će predstojeći izbori biti teški, ali da očekuje ubedljivu pobedu. Govoreći o međunarodnoj podršci, naveo je reči Trampa, Putina, Modija i Si Đinpinga o Srbiji i njegovoj politici, uz poruku pristalicama da ostanu mirni i staloženi, i da veruju u pobedu.