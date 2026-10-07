Politika

KAKO JEDAN DRŽAVNI FAKULTET MOŽE DA UČESTVUJE U POLITIČKOJ KAMPANJI? (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 19:45

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FAKULTET dramskih umetnosti objavio je još jedan sraman video.

КАКО ЈЕДАН ДРЖАВНИ ФАКУЛТЕТ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ПОЛИТИЧКОЈ КАМПАЊИ? (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Postavlja se pitanje.

Kako jedan državni fakultet može da učestvuje u političkoj kampanji jedne političke opcije?

Kakva je to zloupotreba javnih resursa i kršenje Ustava i zakona Srbije?

I ko će se, konačno oglasiti? Agencija za sprečavanje korupcije?

Zar ovo nije kampanja treće strane? 

Ko ovo plaća??

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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