TRAMP OBEĆAO AMERIKANCIMA 5.000 DOLARA: Evo šta mora da se dogodi da bi čekovi stigli na adrese (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će svim punoletnim građanima SAD dati po 5.000 dolara ako republikanci pobede na predstojećim izborima.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

- Ako republikanci osvoje većinu u Predstavničkom domu i Senatu na izborima na sredini mandata 2026. godine, svakom punoletnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država daću 5.000 dolara - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Kako je dodao, raduje se trenutku kada će potpisati te čekove.

Američki predsednik do sada je u više navrata najavljivao pomoć od 5.000 dolara, dok je u subotu rekao da će njegova administracija početi da šalje čekove od skoro 100 dolara za više od 20 miliona penzionera, kako bi im pomogli da plate savezni program nacionalnog zdravstvenog osiguranja u SAD, koji se plaća mesečno, da bi zdravstveno osiguranje bilo aktivno.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja