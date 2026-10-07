SINIŠA MALI U DOBANOVCIMA: Danas sam razgovarao sa mladima, njihov glas je bitan (VIDEO)

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Mali je danas posetio naselje Dobanovci u Surčinu gde je otvoreno razgovarao sa mladima o važnim temama.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Razgovor sa mladima donosi posebnu snagu, polet, ali i veliku odgovornost. Oni su naša budućnost, naša snaga i zato je važno čuti njihov glas. - istakao je Mali.

Mladima je poručio da nastave vredno da rade i uče, a da će vlast učiniti sve kao i do sada da im ostavi bolju, lepšu i uspešniju Srbiju.

- Moja poruka je da je glas za listu pod brojem jedan, listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ glas za njihovu budućnost. Za mir, stabilnost i ekonomski napredak. Za bolje obrazovanje, nova radna mesta, veće plate, za bolji životni standard. - kazao je Mali.

Sa mladima je podelio i to kako izgleda njegov idealan dan te da je nekada provodio vreme trenirajući, čitajući i uz muziku s obzirom da je nekada imao bend, danas vreme provodi sa porodicom ali se i dalje trudi da trenira i čita što više.

Istakao je da su predstojeći izbori 25. oktobra prilika da kažemo ne blokiranju fakulteta, neradu, nasilju i mržnji. Te da je zato važno da zaokružimo broj 1. "taj glas je upravo glas za mlade i njihovu budućnost" - rekao je Mali.