Mesijevo poslednje zbogom reprezentaciji: Poruka Argentinca obilazi svet (FOTO)

Volim vas sve mnogo, nedostajaćete mi i zauvek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas, uz mene, napisao je Lionel Mesi.

Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Lionel Mesi se oglasio dan nakon što je odigrao poslednju utakmicu za reprezentaciju Argentine i u emotivnoj poruci oprostio se od dresa koji je nosio više od dve decenije.

Legendarni Argentinac je protiv Benina stavio tačku na reprezentativnu karijeru, a emotivne scene sa njegovog oproštaja obišle su Argentinu i čitav svet. Dan kasnije, za mnoge najveći svih vremena odlučio je da se obrati navijačima, Argentincima i svima koji su ga pratili tokom njegovog puta sa nacionalnim timom.

U poruci objavljenoj na društvenim mrežama priznao je da mu već nedostaje dres reprezentacije, ali i da je siguran da je doneo pravu odluku.

- Juče je bila moja poslednja utakmica i već mi nedostaje da nosim nebeskoplavi i beli dres. Znam da donosim ispravnu odluku. Bio je to neverovatan put, ispunjen radošću, ali i tugom, ali jedno znam sigurno - svaki korak koji sam napravio vredeo je.

Mesi se potom osvrnuo na sve ono što je teško pretočiti u jednu poruku, naglašavajući da iza njegove reprezentativne priče stoji veliki broj ljudi koji su bili uz njega.

- A i dalje imam toliko toga da kažem. Nemoguće je da u nekoliko reči ili u jednoj objavi izrazim sve što osećam. Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvek bila uz mene i pružala mi podršku, posebno u teškim trenucima kada mi je bila najpotrebnija.

Posebno mesto u njegovoj poruci zauzeli su prijatelji, saigrači i treneri sa kojima je delio reprezentativne godine, ali i Dijego Maradona, čije ime je Mesi posebno izdvojio.

- Moji prijatelji, svi saigrači i treneri koje sam imao, zajedno sa njihovim stručnim štabovima, takođe su bili od neprocenjivog značaja. Ne želim da zaboravim Dijega, koji je našu zemlju postavio tamo gde joj je mesto i za koga, kao što uvek kažem, znam da nam je pomagao i dok je bio ovde sa nama, ali i sa neba, pri svakom koraku koji smo napravili.

U nastavku se zahvalio i klubovima za koje je igrao, ističući njihovu podršku kada bi dolazilo vreme za reprezentativne obaveze.

- Hvala klubovima za koje sam igrao, jer su uvek poštovali moja osećanja i dozvoljavali mi da se posvetim svojoj zemlji kada bi došlo vreme da obučem dres reprezentacije. I naravno, hvala Bogu – bez Njegovog vođstva i Njegove volje, ne bismo ni sanjali da možemo da stignemo ovako daleko.

Na kraju, Mesi je poruku završio zahvalnošću svima koji su bili deo njegovog puta sa Argentinom, uz priznanje koliko će mu nedostajati ono što je završio.

- Neizmerno sam zahvalan. Volim vas sve mnogo, nedostajaćete mi i zauvek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas, uz mene - napisao je Mesi.