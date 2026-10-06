Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"

Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.

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Hrvatska je u subotu doživela pravi fudbalski horor. Engleska je na utakmici zatvorenoj za javnost slavila čak 7:0, a "vatreni" su pretrpeli najteži poraz u istoriji svoje reprezentacije. Hari Kejn i Bukajo Saka postigli su po dva gola, dok su se u strelce upisali i Morgan Rodžers, Džud Belingem i Entoni Gordon.

Debakl je bio toliko težak da je Hrvatska prvi put u istoriji primila pet golova na domaćem terenu. Posle poraza od Engleske i prethodnog neuspeha protiv Španije, ekipa Slavena Bilića u poslednja dva meča primila je čak 11 golova.

Ukupno ih je u dosadašnjem delu takmičenja primila 12, što je drugi najlošiji učinak u Ligi nacija, odmah iza San Marina.

Zbog svega toga Hrvatska se nalazi u veoma nezavidnoj situaciji. Ima tri boda više od Češke, ali zaostaje tri boda za Engleskom, dok je Španija već pobegla na vrhu grupe.

Bilić posle istorijskog poraza nije imao mnogo toga da kaže osim da se izvini naciji, a sada će morati da pronađe način da ekspresno podigne ekipu.

Zadatak će biti utoliko teži jer u Split stiže Španija koja trenutno deluje gotovo nezaustavljivo. "Furija" je u subotu savladala Češku 3:1, golovima Jamala, Rodrija i Mikela Merina.

Španija je tako upisala treću pobedu u isto toliko utakmica Lige nacija i produžila neverovatan niz bez poraza na čak 41 meč u svim takmičenjima. Još impresivnije zvuči podatak da je svaki od poslednjih deset susreta završen pobedom svetskih šampiona.

Luis de la Fuente ima i posebnu dominaciju u Ligi nacija. Španija je bez poraza u poslednjih 16 utakmica ovog takmičenja, ne računajući poraze posle penala, što je najduži takav niz od osnivanja Lige nacija 2018. godine.

Istorija međusobnih duela takođe je na strani gostiju. Španija je dobila poslednja četiri susreta sa Hrvatskom, a u pet od prethodnih šest okršaja postigla je najmanje dva gola.

Što se tiče izostanaka, Bilić nema novih problema sa povredama, ali pet igrača mora da pazi na suspenziju – Luka Vušković, Marko Pašalić, Josip Mišić, Petar Sučić i Martin Pongračić. Poslednji nije bio u sastavu protiv Engleske, kao ni Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo, pa bi neko od njih mogao da dobije novu priliku.

Luka Modrić bi trebalo da bude u startnoj postavi i da upiše 206. nastup za reprezentaciju.

Španija će, sa druge strane, moći ponovo da rotira. Lamin Jamal i Aleš Baena zamenjeni su na poluvremenu protiv Češke, ali iz taktičkih razloga. Pau Kubarsi je odmarao, dok su Feran Tores, Niko Vilijams i Aleš Grimaldo otpali iz konkurencije, a nema ni Fabijana Ruiza.

De la Fuente je već pokazao koliko mu je širok kadar, napravivši čak devet promena u startnoj postavi za meč protiv Češke. Zato ni u Splitu ne bi trebalo očekivati istih 11 igrača, ali jedno je sigurno, Španija dolazi po novu pobedu, dok Hrvatska pokušava da spreči novu katastrofu.

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