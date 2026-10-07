"Bomba" u Evroligi: Crvena zvezda dovela veliko pojačanje

Veliko pojačanje za ŽKK Crvena zvezda.

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Kakva vest za žensku domaću košarku! Anđela Dugalić, koja je upravo okončala svoju prvu WNBA sezonu, pojačaće Crvenu zvezdu.

Tim koji vodi Marina Maljković izborio je učešće u Evroligi za sezonu 2026/2027. Prvi put posle 21 godine srpski tim će imati predstavnika u ženskoj Evroligi.

Kako navodi “Meridian Sport”, Anđela Dugalić je postigla dogovor sa šampionkama Srbije.

Crveno-bele dočekuju 14. oktobra Mehelen na premijeri u dvorani Ranko Žeravica.