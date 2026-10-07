Fudbal

"Bomba" u Evroligi: Crvena zvezda dovela veliko pojačanje

Filip Milošević

07. 10. 2026. u 19:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Veliko pojačanje za ŽKK Crvena zvezda.

Бомба у Евролиги: Црвена звезда довела велико појачање

Angelina Katsanis / Getty images / Profimedia

Kakva vest za žensku domaću košarku! Anđela Dugalić, koja je upravo okončala svoju prvu WNBA sezonu, pojačaće Crvenu zvezdu.

Tim koji vodi Marina Maljković izborio je učešće u Evroligi za sezonu 2026/2027. Prvi put posle 21 godine srpski tim će imati predstavnika u ženskoj Evroligi.

Kako navodi “Meridian Sport”, Anđela Dugalić je postigla dogovor sa šampionkama Srbije.

Crveno-bele dočekuju 14. oktobra Mehelen na premijeri u dvorani Ranko Žeravica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vesprem prejak za Partizan: Novi poraz crno-belih u Ligi šampiona

Vesprem prejak za Partizan: Novi poraz crno-belih u Ligi šampiona