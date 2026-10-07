"Bomba" u Evroligi: Crvena zvezda dovela veliko pojačanje
Veliko pojačanje za ŽKK Crvena zvezda.
Kakva vest za žensku domaću košarku! Anđela Dugalić, koja je upravo okončala svoju prvu WNBA sezonu, pojačaće Crvenu zvezdu.
Tim koji vodi Marina Maljković izborio je učešće u Evroligi za sezonu 2026/2027. Prvi put posle 21 godine srpski tim će imati predstavnika u ženskoj Evroligi.
Kako navodi “Meridian Sport”, Anđela Dugalić je postigla dogovor sa šampionkama Srbije.
Crveno-bele dočekuju 14. oktobra Mehelen na premijeri u dvorani Ranko Žeravica.
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