VUČIĆ: Najkasnije početkom novembra otvaranje pruge do Budimpešte

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je danas da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte, a najavio je i da se krenulo u razgovore za Banatsku prugu.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, na mitingu liste "Aleksndar Vučić-Ujedinjena Srbija", rekao da se krenulo u razgovore o Banatskoj pruzi sa Kinezima, Uzbekistancima i sa Rusima i istakao da je veoma važno za ekonomski razvoj, industriju, ali i za sve ljude na severu Srbije, da budu povezani i zbog kargo saobraćaja, ali i zbog putničkog saobraćaja, da se napravi Banatska pruga od Pančeva preko Opova do Zrenjanina, od Zrenjanina da se napravi krak do Kikinde i da se spoji sa Suboticom.

- A onda, kada budemo imali novca, Subotica, Sombor, Bogojevo, opet ka Vrbasu da izlazi na krak Beograd-Novi Sad-Subotica - rekao je Vučić.

Dodao je da će ta pruga koštati preko milijardu i po i istakao da su to stvari koje menjaju živote ljudi i dovode nove investitore.

Kako je rekao, nema posle toga investitora kog ne možete da dovedete u bilo koje od ovih mesta i nema posle toga onoga ko neće da dođe u neko od tih mesta.

- A posle toga, moja takođe velika želja je spajanje iz belocrkvanske opštine prema Velikom Gradištu, prema tvrđavi. Hoću da spojimo istočnu Srbiju sa Vojvodinom, hoću da napravimo jedan veličanstveni most preko Dunava. Ljudi ne znaju, možda i neki od vas ne znaju, da je Dunav najširi i najlepši između dve srpske obale, između Bele Crkve i ovamo Velikog Gradišta - rekao je Vučić.

On je naveo da ako se to poveže mostom, onda su rešeni ogromni problemi za južni Banat.

- To su velike stvari koje bukvalno menjaju sve. I sad, ja se nadam da ćemo nastaviti sa ovim putem uspeha, da nam ekonomija ide napred, jer ljudi misle da je to jednom zauvek dato. Nije. Dok su neki blokirali puteve i ulice, mi smo se borili za to da Srbija ima najveću stopu rasta u Evropi, borili smo se za to da možemo da povećavamo plate i penzije, bez obzira što su neki dali sve od sebe da Srbija stane, da se u Srbiji ništa dobro ne događa, mi smo uspevali - istakao je Vučić.

(Tanjug)