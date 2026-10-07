Natho za Novosti: Ilić je možda došao u pogrešno vreme! Nisu mi ponudili da radim u Partizanu

Bibars Natho je u razgovoru za „Novosti“ govorio bez zadrške. Legendarni vezista Partizana pričao je o dramatičnom padu kluba, Saši Iliću, večitim derbijima, utakmici koju bi najradije ponovo odigrao, svom odnosu prema crno-belima i mogućem povratku u Humsku.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Malo je verovatno da postoji navijač Partizana kome borbeni Izraelac nije prirastao za srce. Natho, rođen 18. februara 1988. godine, stigao je u Humsku iz Olimpijakosa, a u crno-belom dresu odigrao je 222 utakmice i postigao 74 gola. Bio je i kapiten, a krv, suze i znoj uvek je ostavljao na terenu.

Sa porodicom i dalje živi u Srbiji, čiji je državljanin postao tokom boravka u Beogradu.

– Partizan mi je dao mnogo. Proveo sam sedam godina svoje karijere u Beogradu i odlučio da ostanem ovde nakon završetka karijere. Sviđa mi se ovaj grad, ova zemlja, a upoznao sam je upravo zbog Partizana. Klub mi je dao mnogo lepih trenutaka, iako su to bile izazovne godine. Kada sam prvi put došao, nisam očekivao da ću ostati toliko dugo, da ću dobiti toliko ljubavi i da ću se povezati sa ovim klubom na način na koji jesam. Bila je to dobra povezanost sa obe strane i jedna od najboljih odluka koje sam doneo u karijeri - započeo je Natho razgovor za "Novosti".

Kaže da se danas u Beogradu oseća kao kod svoje kuće.

– Vreme u koje sam došao ovde, činjenica da imam porodicu, moje godine... Kada se bliži kraj karijere, pokušavaš da pronađeš stabilnost u životu. Da ostaneš na jednom mestu, da tvoja supruga i deca upoznaju to mesto. Mislim da sam to uspeo da pronađem u Beogradu. Osećam veliko poštovanje ljudi u klubu, navijača, ali i protivnika. Kada sve te stvari stavim na gomilu, osećam se veoma prijatno u Srbiji i uživam u dobrim trenucima.

"POKUŠAVALI SMO DA PREŽIVIMO"

Kao kapiten, Natho je Partizan video iz gotovo svakog ugla. Zato smo ga pitali šta se sve promenilo tokom njegovih sedam godina u Humskoj.

– Mnoge stvari su se promenile. Kada sam došao, bilo je drugačije. Pre svega, bilo je mnogo promena pravila o strancima. Kada sam ja došao, bila su samo četvorica, a kasnije se, sa svim tim pravilima, to promenilo. Promenilo se i razmišljanje u klubu. Počeli su mnogi problemi. Novac i moć koju je klub imao u ligi i zemlji, u poslednje dve-tri godine su isčezli... Bile su to veoma teške godine i više je izgledalo kao da pokušavamo da preživimo. To je za mene bila velika razlika, jer smo na početku bili takmičarska ekipa koja je igrala dobro u Evropi i išla do maksimuma u ligi, dok je u poslednje dve-tri godine situacija za klub bila mnogo teža.

"VOLEO BIH DA PONOVO IGRAM FINALE KUPA"

Da može da promeni istoriju, Natho bi jednu utakmicu iz svoje karijere u Partizanu odigrao ponovo.

– Da mogu da odaberem jednu utakmicu koju bih ponovo odigrao, izabrao bih finale Kupa Srbije protiv Vojvodine. To je bilo u mojoj prvoj godini. Nakon što smo pobedili Crvenu zvezdu u polufinalu, zaista sam očekivao da osvojimo Kup Srbije. Bilo je veoma bolno i voleo bih da mogu da promenim taj rezultat.

– To je utakmica sa najtežim ishodom, uz možda i utakmicu protiv Čukaričkog, kada smo odigrali 0:0. Tada je Saša Ilić bio njihov trener. Sudija je tamo pogrešio. Možda bih voleo da ponovo igram te dve utakmice zbog rezultata. Ali ako bih izabrao jednu utakmicu koju bih igrao više puta, to bi bio večiti derbi na našem stadionu. To je najbolji osećaj. Posebno ono polufinale koje sam pomenuo – bio je pun stadion, a to je najbolji osećaj.

A kada je reč o večitom rivalstvu...

– To je jedan od najluđih derbija na svetu. Biti deo toga, posebno prvih godina kada je konkurencija između timova bila jaka, bio je poseban osećaj. Zaista je bilo lepo biti deo toga.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"PARTIZAN JE DEO MENE"

Kada čuje reč „Partizan“, šta ona danas znači za njega?

– To je moj klub, moje mesto. Sreća u srcu. Ovo je mesto čiji sam deo bio sedam godina i još uvek osećam pripadnost. Zvanično nisam deo Partizana, ali osećam da je Partizan deo mene, da sam deo ovog kluba. Prva asocijacija na Partizan? Sreća. Srećan sam kada čujem za ovaj klub. To je nešto što u mom srcu izaziva toplinu i uvek izmami mali osmeh.

Da li misli da je zaslužio bolji rastanak od Partizana?

– Svaki put možeš tražiti više, možeš želeti više. Na kraju sam srećan zbog načina na koji sam završio u klubu. I da, naravno, sa jedne strane, da je bilo neko drugo vreme, možda bi došlo mnogo više navijača. Dobio sam podršku od ljudi koji su bili na stadionu, a znam da su uradili sve što su mogli da dođu tog dana. To je za mene bilo zaista veliko zadovoljstvo. Ukazali su mi veliko poštovanje svi oni koji su bili tamo i omogućili mi da imam najbolji mogući dan. Srećan sam što sam svoju odiseju u Partizanu završio pobedom i golom. Cela moja porodica bila je sa mnom tamo i, na kraju, zadovoljan sam kako se sve završilo.

"MORATE BITI U ARENI DA BISTE RAZUMELI TAJ OSEĆAJ"

Bibars Natho nedavno je bio gost na utakmici KK Partizan. Crno-beli su odlično počeli sezonu, pa smo ga pitali šta očekuje od ekipe.

– Zaista je lepo počela sezona. Počeli su sa tri pobede iz isto toliko utakmica. Nadam se da će tako nastaviti. Uvek je dobro biti u Areni. Ovo je posebno mesto, koje može dodatno da pogura tim. Mislim da će ići sve bolje i bolje i jako sam srećan svaki put kada sam tamo. Morate biti u Areni da biste razumeli taj osećaj. Tim izgleda veoma dobro, energija je dobra.

Kada je fudbalski Partizan u pitanju, slika je potpuno drugačija. Pred crno-belima je jedna od najtežih sezona u novijoj istoriji.

– Veoma težak početak sezone. Jako je teško. Kada je Partizan na 13. poziciji, malo toga možete reći. Teška je situacija koju niko nije očekivao, niko to nije mogao ni da pretpostavi. Jedino što mogu da poželim jeste da uskoro dođu bolji dani. Poštujem Sašu i želim mu sve najbolje. Sjajno je videti takvu legendu sa prvim timom, ali niko nije srećan zbog ove situacije. Teški su ovo dani, ali nadam se da će se uskoro promeniti na bolje.

– Klub je u teškoj situaciji, počevši od novca, ali takođe mora da se pronađe neko rešenje. U klubu moraju da budu kreativni i da stvore drugačiji put do uspeha. Ovo nije ni blizu onoga što svi očekuju od Partizana. Nadam se da će krenuti na bolje. Potrebna nam je pobeda, a sreća trenutno nije na našoj strani.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

"MOŽDA JE SAŠA ILIĆ DOŠAO U POGREŠNO VREME"

Govorio je i o nekadašnjem saigraču i velikoj legendi Partizana – Saši Iliću.

– Saša Ilić je najveća legenda ovde, možda i u istoriji Partizana. Biću srećan da vidim njegov uspeh. Ali u ovom trenutku stvari ne funkcionišu tako. Znam koliko on to želi, to se vidi. Kada sam ja bio igrač, mnogi navijači su mi govorili: „Došao si u pogrešno vreme“. Možda je to slučaj i sa Sašom Ilićem sada.

– On je zaista čovek koji razume fudbal. Bio je pametan igrač, ali trenutno stvari ne idu dobro, rezultati nisu dobri. Nadam se da će uskoro, sa jednom ili dve pobede, prebroditi krizu. Biću srećan da gledam njegove uspehe.

"DA JE PARTIZAN ŽELEO DA BUDEM DEO KLUBA, PRONAŠLI BISMO NAČIN"

Svojevremeno se govorilo da bi nakon završetka igračke karijere Izraelac sa srpskim pasošem mogao da dobije neku funkciju u Humskoj. Dokle se stiglo sa tom pričom?

– Da budem iskren, kada sam prestao da igram, prva dva meseca niko iz kluba nije razgovarao sa mnom. Nakon što je došao novi sportski direktor, Radoslav Petrović, pozvao me je jednom i malo smo popričali. Rekao je da želi da se sretnemo. Kasnije se ništa nije dogodilo.

– Pre dve nedelje sastao sam se sa Dankom da pokušamo da pričamo o novcu, da pronađemo rešenje i to je to. Nije bilo ničeg ozbiljnog u vezi sa nekom funkcijom ili slično. Da je Partizan želeo da budem deo kluba, u tom trenutku bismo pronašli način da se dogovorimo. Možda je sada to teže i neće se dogoditi, ali videćemo. Znaju gde sam, nije problem pronaći me.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"PONOVO BIH IZABRAO DA PROĐEM SVE TO"

Za kraj, pitali smo Natha da li bi, kada bi mogao da se vrati u prošlost, na dan kada je potpisao ugovor sa Partizanom, ponovo doneo istu odluku.

– To je veoma dobro pitanje. Sa jedne strane, oni koji me poznaju znaju koliko volim da pobeđujem. To mi je jedna od najvažnijih stvari – da na kraju pobedim. Nažalost, u srpskoj ligi nije moguće pobediti ako ste u Partizanu u poslednjim godinama. To nije samo krivica Partizana, ali to je realnost. Svi to znaju i svi to vide.

– Sa druge strane, dobio sam toliko toga od ovog kluba tokom ovih sedam godina: prijatelje, lepo mesto za mene i moju porodicu, mnogo dobrih saigrača, neverovatne navijače. Sjajno iskustvo, tako lepe trenutke. Mislim da bih... Ponovo bih izabrao da prođem sve to - rekao je Bibars Natho u razgovoru za „Novosti“.

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