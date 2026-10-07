TRAMP, PUTIN, MODI I SI PODRŽAVAJU POLITIKU KOJU VODIM: Vučić poručio da će pobeda "Ujedinjene Srbije" biti ubedljivija nego ikad

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, poručio je u Pančevu da će predstojeći izbori biti teški, ali da očekuje ubedljivu pobedu. Govoreći o međunarodnoj podršci, naveo je reči Trampa, Putina, Modija i Si Đinpinga o Srbiji i njegovoj politici, uz poruku pristalicama da ostanu mirni i staloženi, i da veruju u pobedu.

Foto: Printskrin Informer TV

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je danas na predizbornom skupu ove liste u Pančevu da će predstojeći izbori biti teški i istakao da je cilj ubedljivija pobeda nego ikada.

- Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, svuda u Južnom Banatu, u svakom mestu u Južnom Banatu, u svakom selu, u svakom gradu Srbije - rekao je Vučuć.

Istakao je da je cilj pobeda pristojne, normalne i uspešne Srbije, kako bi naša deca mogla da planiraju ostanak, pa čak i povratak u Srbiju.

- I počeli su ljudi da se vraćaju, kao što znate, u svakoj od vaših opština. Krenulo je lagano, polako i sve će više i više. To je zato što smo stvorili uspešniju Srbiju i tek ćemo da je stvorimo - istakao je Vučić. Zahvalio je građanima na podršci.

- U sve udžbenike će ući to kako i od kolike sile smo uspeli da se odbranimo, i da Srbiju kao feniksa iz pepela podignemo ponovo, uprkos svima njima koji su hteli Srbiju da sruše - naveo je Vučić.

Posebno je zahvalio ženama koje su, kako je istakao, uvek bile najodgovornije, najozbiljnije i koje su umele da čuvaju i sačuvaju Srbiju.

Vučić je rekao da su njegovi politički protivnici lagali o ubijenom dečaku u Valjevu, o Jovanjici, zvučnom topu i Sarajevo safariju.

Najveći lideri uz Vučića

Podsećajući na izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina, koji je rekao da ceni uravnoteženu politiku Vučića" i izrazio nadu da će on biti premijer, Vučić je naveo da su njegovi politički protivnici u prvom momentu rekli da je to veštačka inteligencija i da ne veruju dok to ne čuju "iz Putinovih usta".

- Kad su pustili Putina da se vidi da je to stvarno rekao, onda - "e, sad sklonite to, nemojte da pustite da se ne čuje da je to Putin rekao". Pa posle toga Tramp kaže "imam odličan odnos sa Srbijom". Pa večeras Narendra Modi, premijer Indije, najveće zemlje na svetu, kaže: "Vučić je mnogo doprineo napretku Srbije". Si Đinping i Narodna Republika Kina najlepše reči imaju o našoj zemlji, pa i o meni kao njenom doskorašnjem lideru - rekao je Vučić.

Dodao je da je za njegove političkje protivnike sve to laž - zato što žive u mehuru sopstvenih laži.

Naveo je da je pre mesec dana organizacija CRTA davala 10 odsto prednosti Studentskoj listi na predstojećim izborima, kao i analitičar Đorđe Vukadinović.

- A onda je prošlo 15 dana, pa čak neće ni da kažu 'smanjila se prednost', nego kažu: 'Studentska lista ima prednost, ali sad više nije 10 odsto, nego je 3 odsto - rekao je Vućić.

On je naveo da je danas jedan lanac kladionica koji, kako je rekao, podržava studente, prognozirao da oni prednjače sa razlikom od 6 do 7 odsto podrške.

- Pa kako bre, ljudi, za 20 odsto vam se promeni u mesec dana? Pa to nigde na svetu nikad nije bilo. Ovo vam samo govorim da biste videli koliki su to lažovi. I uopšte, nemojte da ih slušate i nemojte da razmišljate o danu posle, nemaju oni ništa da urade. Samo budite mirni, staloženi i ne nasedajte na njihove provokacije - rekao je Vučić.

Poručio je svojim pristalicama da ne nasedaju na provokacije onih koji tuku žene i koji nisu u stanju da kažu "izvinite" i "žao nam je".

On je naveo da su u pitanju veoma teški izbori i da je reč o borbi protiv velike sile.

- Borimo se protiv prevelike sile, i spolja, na razne načine, mnogo novca koji im je stigao, široke organizacije iz regiona, trojne koalicije - Đukanović, Kurti, Plenković - rekao je Vučić.

On je istakao da su svi oni koji su protiv Srbije dobro umreženi i da sve što rade rade protiv Srbije.

- Pobedićemo ih, ubedljivije i od ovoga što danas radimo. Za tu pobedu, dragi građani, potrebno je samo da mi budemo mirni i staloženi. Potrebno je samo da nas nigde ne isprovociraju. Potrebno je samo da mi nikada ne uradimo ništa od onoga što oni rade - rekao je Vučić.

(Tanjug)