VUČIĆ O PLANU STUDENTSKE LISTE: "Šoškić bi gurnuo kurs na 180 ili 200 dinara!"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" tvrdi da bivšeg guvernera NBS vidi kao budućeg premijera Studentske liste, a prozvao ih je i zbog izbegavanja političkih duela.

Foto: Printskrin Informer TV

Aleksandar Vučić na skupu u Pančevu poručio da građani treba pažljivo da prate ekonomsku politiku Studentske liste, a posebno stavove bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

Vučić je izneo tvrdnju da Studentska lista planira Šoškića za budućeg premijera i upozorio da bi, prema njegovom tumačenju Šoškićevih ekonomskih stavova, dinar mogao značajno da oslabi.

– Hoću da svi vi, dragi prijatelji, znate, i bake i deke, i ljudi mojih godina, i vi mladi ljudi, on vam je već obećao da će kurs da ide na 180 i na 200 – rekao je Vučić.

On je naveo da bi takva politika, prema njegovoj oceni, bila pravdana argumentom da slabiji dinar pogoduje domaćem izvozu.

Vučić, međutim, tvrdi da bi najveću korist od takvog scenarija imali veliki izvoznici, dok bi građani osetili posledice kroz pad vrednosti domaće valute.

– Samo nemojte da mislite da stvari mogu da budu samo bolje. Ne, mogu da budu mnogo gore – poručio je.

"Neće na duele"

Vučić je zatim kritikovao predstavnike Studentske liste zbog toga što, kako je rekao, izbegavaju direktne političke debate.

– Oni neće, dragi prijatelji, oni neće na duele. Što bi moj deda iz Bečeja rekao: "Ne smu". E, to je to – rekao je Vučić.

Dodao je da, po njegovom mišljenju, nije reč samo o tome da ne žele da učestvuju u duelima, već i o odnosu prema biračima.

– Nije samo to što oni ne smeju. Nešto drugo je u pitanju. Oni hoće vama da kažu da ih uopšte ne zanimate, da nemaju šta da vam objašnjavaju, da vi svi morate da razumete da su oni bogom dani. Mi smo svi glupi, loši i krezubi, a oni su mnogo pametni i ništa ne moraju da vam objašnjavaju – rekao je Vučić.

Prozvao ih i zbog kampanje

Govoreći o porukama političkih protivnika, Vučić je rekao da u njima ne vidi novu ili originalnu politiku.

– Nećemo ništa pametno da smislimo, nećemo ništa novo, nećemo ništa drugačije, nećemo ništa originalno, nego izanđalim sloganima Mila Đukanovića ćemo da vas rušimo – rekao je.

Vučić je poručio građanima da, kako je rekao, obrate pažnju na to ko stoji iza političkih poruka i kakve posledice ponuđene ekonomske politike mogu da imaju.

Dejan Šoškić nalazi se na Studentskoj listi kandidata za poslanike, ali sama lista nije javno potvrdila da je on njen kandidat za premijera. Tvrdnju da bi Šoškić bio na čelu vlade izneo je Vučić.