Politika

ŠTA VUČIĆ SLUŠA? "Šimanovčanka i ja imamo isti muzički ukus" (VIDEO)

T.J.

07. 10. 2026. u 17:45

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu i podelio video-snimak uz poruku koji su privukli pažnju velikog broja pratilaca.

ШТА ВУЧИЋ СЛУША? Шимановчанка и ја имамо исти музички укус (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Šimanovčanka i ja, očigledno, imamo isti muzički ukus. Naravno, divne dame lepše pevaju - napisao je Vučić.

Ovaj status prati i video koji otkriva šta sluša Aleksandar Vučić, a objava je za kratko vreme izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su komentarisali i izbor muzike i Vučićev duhovit osvrt. 

"Lepo je kada muzika spoji ljude, a uz dobar izbor pesme i prijatno društvo svako druženje postane još lepše", "Broj 1 do pobede", "Puna podrška Aco Srbine!", "Jednom se rađa tako poseban i divan čovek kakav je Aleksandar Vučić" samo su neki od komentara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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