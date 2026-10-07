ŠTA VUČIĆ SLUŠA? "Šimanovčanka i ja imamo isti muzički ukus" (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu i podelio video-snimak uz poruku koji su privukli pažnju velikog broja pratilaca.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Šimanovčanka i ja, očigledno, imamo isti muzički ukus. Naravno, divne dame lepše pevaju - napisao je Vučić.

Ovaj status prati i video koji otkriva šta sluša Aleksandar Vučić, a objava je za kratko vreme izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su komentarisali i izbor muzike i Vučićev duhovit osvrt.

"Lepo je kada muzika spoji ljude, a uz dobar izbor pesme i prijatno društvo svako druženje postane još lepše", "Broj 1 do pobede", "Puna podrška Aco Srbine!", "Jednom se rađa tako poseban i divan čovek kakav je Aleksandar Vučić" samo su neki od komentara.