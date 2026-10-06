Tenis

Užasne vesti za Sinera! Objavio kraj sezone, pa doživeo novi udarac!

С.С.

06. 10. 2026. u 23:55

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Italijan ostao bez velike nagrade.

Ужасне вести за Синера! Објавио крај сезоне, па доживео нови ударац!

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom dana pisali smo da je Janik Siner završio sezonu i neće učestvovati ni na jednom turniru do kraja tekuće godine.

Prvi reket ATP liste je poslednji put igrao na Vimbldonu. Plan je bio da se vrati na teren u Šangaju, ali je odlučeno da se do kraja 2026. povuče i potpuno se oporavi za novu, sledeću sezonu.

Zbog toga će momak iz San Kandida propustiti i egzibicioni turnir "Šest kraljeva" koji se održava u Rijadu. U Saudijskoj Arabiji igraju šestorica tenisera i debelo će napuniti džepove, jer su nagrade milionske. Prema tome, Siner će izostati, a umesto njega će uskočiti Lerner Tijen iz Sjedinjenih Američkih Država.

Meng Gao / Alamy / Profimedia

Upravo će perspektivni Amerikanac biti potencijalni protivnik Novaku Đokoviću, koji je osvojio ATP turnir u Pekingu, pošto mu je predao Australijanac Aleks de Minor.

Tijen će se najpre u četvrtfinalu sastati upravo sa "Demonom" iz Australije, a ako pobedi De Minora igraće protiv Srbina koji je slobodan u prvoj fazi, baš kao i Karlos Alkaraz u drugom delu žreba.

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