Crna Gora

"NA MNOGA LJETA": Milan Knežević uputio rođendansku čestitku Putinu

Jelena Ždralić

07. 10. 2026. u 21:00

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević, čestitao je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu 74. rođendan.

НА МНОГА ЉЕТА: Милан Кнежевић упутио рођенданску честитку Путину

Foto: Novosti

- U svoje lično ime, funkcionera, članova i simpatizera Demokratske narodne partije, a uveren sam i većine građana Crne Gore, čestitam Vam 74. rođendan, uz najbolje želje da Vas još dugo služe zdravlje, nepokolebljivost i snaga koja izvire iz najbolje tradicije bratskog ruskog naroda. Trenutna geopolitička situacija ne može izmeniti nacionalni kod Crne Gore i neraskidive veze naših naroda i država - naveo je Knežević.

Kako je dodao, zvanična politika crnogorske vlade uopšte ne odražava iskrene emocije i ljubav koju običan crnogorski građanin oseća prema Rusiji i koje nikakvi paketi antiruskih sankcija ne mogu anulirati ili promeniti.

- Zato sam uveren da ćete svojim budućim, sledeći savete i primere iz ruske istorije učiniti sve da u Evropi i čitavom svetu pobede mir, razumevanje i antifašističke vrednosti za koje su sovjetski narodi, a posebno ruski, položili 27 miliona života kako bi danas mogli razlikovati dobro od zla. U to ime i veru pobede pravih vrednosti, nadam se da ću biti u prilici da se još jednom sretnem sa Vama, makar to bilo i za Vaš stoti rođendan. Na mnoga ljeta! - navodi se u čestitci Kneževića, objavljenoj na Instagramu.

(Tanjug)

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