Miomir Kecmanović uspešan na startu Šangaja!
Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedom je startovao na mastersu u Šangaju pošto je bio bolji od Japanca Šimabukoroa u dva seta 6:2, 6:4.
Siguran start, gotovo bez greške. Jeste da je Miomir kao 61. na ATP listi ušao u ovaj duel kao veliki favorit protiv 48 mesta lošije rangiranog Japanca, ali nismo puno puta gledali ovako autoritativno izdanje.
Za 75 minuta dopustio je samo jednu brejk loptu. Nije izgubio svoj servis, napravio je tri brejka i može se reći jedna rutinska pobeda. Protiv tenisera koji mu je postao redovna mušterija, pošto je ovo treća pobeda u isto toliko mečeva. Svi su igrani ove godine.
Pravi izazov sledi u drugom kolu. Čeka ga 13. nosilac Jakub Menšik koji je slavio u prethodna dva međusobna duela.
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