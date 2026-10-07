Počinje rat za predsednika FIFA: Infantino dobio konkurenciju
Bivši fudbaler Totenhema izlazi na izbore za prvog čoveka svetske fudbalske federacije.
Ramon Vega ulazi u trku za mesto predsednika FIFA. Bivši fudbaler Totenhema potvrdio je da će se kandidovati na izborima koji su zakazani za mart.
Vega će tako biti prvi poznati protivkandidat Đaniju Infantinu, koji je ranije najavio da želi novi mandat na čelu Svetske fudbalske federacije.
- Kandidujem se kako bih ponovo ujedinio globalnu fudbalsku porodicu, sproveo istinske i trajne reforme, modernizovao FIFA za 21. vek, povratio stabilnost i kredibilitet, te obnovio poverenje koje je našoj igri hitno potrebno - rekao je Vega u saopštenju za javnost.
Vega je rođen i odrastao u Švajcarskoj, a oba roditelja su mu Španci. I Infantino je rođen u Švajcarskoj, dok je na funkciji predsednika FIFA nasledio zemljaka Sepa Blatera.
Tokom igračke karijere Vega je nastupao za Totenhem, Seltik, Votford, Grashopers, Kaljari i Kretej. Profesionalnu karijeru završio je 2004. godine, nakon čega je počeo da radi u finansijskom sektoru.
O mogućnosti da se kandiduje za predsednika FIFA Vega je govorio još 2015. godine, posle suspenzije Blatera, ali tada nije uspeo da obezbedi dovoljan broj glasova za kandidaturu.
Infantino je prošlog meseca poručio da je “potpuno posvećen vođenju FIFA”, uprkos zahtevima UEFA, KONKAKAF-a i Azijske fudbalske konfederacije da se povuče.
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