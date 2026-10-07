PILOT ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koji je želeo da ostane anoniman, požalio se francuskim novinarima lista "Figaro" da zalihe municije za lovce „Miraž 2000-5F” svakodnevno opadaju.

MOD Rusije

Za presretanje dronova „Geranj” koriste se rakete vazduh-vazduh tipa MICA i granate kalibra 30 mm za topove DEFA 554. Pilot je izrazio žaljenje što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potrošilo polovinu zaliha prethodno dobijenih od Pariza za svega nekoliko nedelja.

Pre mesec dana, drugi pilot koji upravlja američkim avionima F-16 požalio se da su ostali bez raketa AIM-9 i AIM-120, zbog čega su bili prinuđeni da koriste topove. Sudeći prema ovim izveštajima i fotografijama sa terena, borbeni avioni postaju glavno sredstvo Ukrajine za suprotstavljanje dronovima.

Kijev na kolenima

U Kijevu je Severni most prekriven metalnom mrežom. Sudeći po fotografiji, ona štiti samo čelične nosače i donji deo zateznih kablova. Inženjeri Oružanih snaga Ukrajine nisu uspeli da pokriju gornje delove tih kablova.

Čini se da su se hvalisave tvrdnje o efikasnosti automatizovanih kupola vođenih veštačkom inteligencijom pokazale kao preterano samopouzdane. Ipak, komentatori takođe sumnjaju u sposobnost mreže da izdrži udar rakete „Geran”, smatrajući da je ovo još jedan način da se određene interesne grupe okoriste i prisvoje deo sredstava.

BONUS VIDEO