SUSAM KUGLICE: Sa krem sirom i šunkom

Male, ukusne i dekorativne – susam kuglice odličan su izbor za svečanu trpezu, slavu, proslavu ili brzo predjelo. Pripremaju se bez pečenja, od svega nekoliko sastojaka, a hrskavi prepečeni susam daje im poseban ukus i miris.

FOTO: Novosti

Sastojci

200 gr krem sira

100 gr šunke

100 gr krekera po izboru

50 gr prepečenog susama

Priprema

Krekere stavite u secko i usitnite ih dok ne dobijete sitne mrvice. Šunku narendajte na najsitnije rende.

U posudi pomešajte krem sir, rendanu šunku i usitnjene krekere. Mešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Od pripremljene smese pravite male kuglice jednake veličine.

Svaku kuglicu uvaljajte u prepečeni susam, tako da bude ravnomerno obložena.

Kuglice poređajte na tacnu i ostavite u frižideru preko noći kako bi se dobro ohladile i stegle.

Prijatno!