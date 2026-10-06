SUSAM KUGLICE: Sa krem sirom i šunkom
Male, ukusne i dekorativne – susam kuglice odličan su izbor za svečanu trpezu, slavu, proslavu ili brzo predjelo. Pripremaju se bez pečenja, od svega nekoliko sastojaka, a hrskavi prepečeni susam daje im poseban ukus i miris.
Sastojci
- 200 gr krem sira
- 100 gr šunke
- 100 gr krekera po izboru
- 50 gr prepečenog susama
Priprema
Krekere stavite u secko i usitnite ih dok ne dobijete sitne mrvice. Šunku narendajte na najsitnije rende.
U posudi pomešajte krem sir, rendanu šunku i usitnjene krekere. Mešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Od pripremljene smese pravite male kuglice jednake veličine.
Svaku kuglicu uvaljajte u prepečeni susam, tako da bude ravnomerno obložena.
Kuglice poređajte na tacnu i ostavite u frižideru preko noći kako bi se dobro ohladile i stegle.
Prijatno!
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