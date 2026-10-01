Politika

„ĆACI“ UČE I RADE, NE MARE ZA BLOKADERE: Miloš Pavlović u novu akademsku godinu ušao sa prosekom 10,0 (VIDEO)

В.Н.

01. 10. 2026. u 12:16

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MILOŠ Pavlović, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, povodom nove akademske godine.

„ЋАЦИ“ УЧЕ И РАДЕ, НЕ МАРЕ ЗА БЛОКАДЕРЕ: Милош Павловић у нову академску годину ушао са просеком 10,0 (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/pavmilos

- Nova akademska godina, nova znanja i nove prilike. Srećan početak! - naveo je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miloš Pavlović (@pavmilos)

"Ćaci" nastavljaju da uče i rade. Milošu je prosek još uvek 10,0 što blokadere sa "Studentske liste" ne sprečava da pričaju da su oni elita, a "ćaci" po fizionomiji različiti od njih.

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