"NEĆEMO DA SRBIJU VODE NJIHOVI POTRČCI!" Žestoka poruka pred izbore: Glasaćemo za broj 1! (VIDEO)
UOČI vanrednih parlamentarnih izbora, na društvenim mrežama pojavila se poruka u kojoj se otvoreno odbacuje podrška blokaderima, dok se građani pozivaju da glas daju izbornoj listi pod rednim brojem jedan.
U objavi se navodi da će njen autor izaći na izbore, ali da svoj glas neće dati studentima u blokadi!
– Glasaćemo, ali ne za studente u blokadi, jer nećemo da nam državu vodi potrčko Dinka Gruhonjića, Bojana Pajtića, Nenada Čanka i Mila Đukanovića – navodi se u poruci.
– Nećemo glasati za one koji bi Srbiju da vide na dnu i da je koriste samo za lično bogaćenje. Nećemo glasati za one koji bi odmah uveli sankcije Rusiji, priznali lažnu državu Kosovo, proglasili nas genocidnim i odrekli se naše braće iz Republike Srpske – poručuje se u snimku.
Na kraju sledi i jasna izborna poruka:
– Ali zato, glasaćemo za broj 1!
Pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar nalazi se lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koju je Republička izborna komisija proglasila 13. septembra.
(24sedam)
Preporučujemo
PREMINULA BILjANA PLAVŠIĆ
01. 10. 2026. u 11:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)