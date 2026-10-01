Politika

"NEĆEMO DA SRBIJU VODE NJIHOVI POTRČCI!" Žestoka poruka pred izbore: Glasaćemo za broj 1! (VIDEO)

В.Н.

01. 10. 2026. u 12:16

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UOČI vanrednih parlamentarnih izbora, na društvenim mrežama pojavila se poruka u kojoj se otvoreno odbacuje podrška blokaderima, dok se građani pozivaju da glas daju izbornoj listi pod rednim brojem jedan.

НЕЋЕМО ДА СРБИЈУ ВОДЕ ЊИХОВИ ПОТРЧЦИ! Жестока порука пред изборе: Гласаћемо за број 1! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

U objavi se navodi da će njen autor izaći na izbore, ali da svoj glas neće dati studentima u blokadi!

– Glasaćemo, ali ne za studente u blokadi, jer nećemo da nam državu vodi potrčko Dinka Gruhonjića, Bojana Pajtića, Nenada Čanka i Mila Đukanovića – navodi se u poruci.

– Nećemo glasati za one koji bi Srbiju da vide na dnu i da je koriste samo za lično bogaćenje. Nećemo glasati za one koji bi odmah uveli sankcije Rusiji, priznali lažnu državu Kosovo, proglasili nas genocidnim i odrekli se naše braće iz Republike Srpske – poručuje se u snimku.

Na kraju sledi i jasna izborna poruka:

– Ali zato, glasaćemo za broj 1!

Pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar nalazi se lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koju je Republička izborna komisija proglasila 13. septembra.

(24sedam)

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