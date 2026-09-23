Politika

"I JA SAM ĆACIKA" Nataša Tasić Knežević oglasila se na Instagramu: "Ne možete nas uplašiti" (VIDEO)

В. Н.

23. 09. 2026. u 15:18

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NATAŠA Tasić Knežević, operska pevačica, kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, poslala poruku.

И ЈА САМ ЋАЦИКА Наташа Тасић Кнежевић огласила се на Инстаграму: Не можете нас уплашити (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram/vecernjenovosti.rs

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