Politika

ZAŠTO NEMA VETERANA NA BLOKADERSKOJ LISTI? Poručili: "Ne možemo da sedimo sa onima kojima je Kosovo nezavisno" (VIDEO)

24sedam

23. 09. 2026. u 14:25

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Predstavnik veterana tvrdi da su im ponuđena mesta na studentskoj listi, ali da su razlike oko Kosova i Srebrenice prekinule razgovore

ЗАШТО НЕМА ВЕТЕРАНА НА БЛОКАДЕРСКОЈ ЛИСТИ? Поручили: Не можемо да седимо са онима којима је Косово независно (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može čuti u video-snimku, predstavnici ratnih veterana razgovarali su sa predstavnicima studentskog plenuma o mogućoj saradnji, ali dogovor na kraju nije postignut.

Prema rečima jednog od predstavnika veterana, njima je ponuđeno da delegiraju između pet i deset ljudi koji bi se našli na studentskoj listi.

– Veoma bitan aspekt je razgovor na jednom plenumu studenata, gde smo pozvani da razgovaramo o eventualnoj saradnji zajedno sa njima. Pozvali su nas da damo nekoliko, od pet do 10 ljudi, koji će biti na njihovoj listi. Međutim, mi ratni veterani ne možemo da podržimo, odnosno ne možemo da sedimo sa onima koji priznaju takozvano nezavisno Kosovo, sa nekim ko priznaje Srebrenicu kao genocid – navodi se u snimku.

Predstavnik veterana tako je objasnio zbog čega, prema njegovim rečima, razgovori o mogućoj saradnji nisu završeni dogovorom.

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