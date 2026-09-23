Svet

PRETI RASPAD ARMIJE Rascep u ukrajinskom vrhu! Sirski optužio Fjodorova: Vojska nema ništa, sprema se kolaps?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 19:00

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BIVŠI glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine (VSU) Aleksandar Sirski izjavio je da postoji akutni nedostatak zaliha za vojsku, pri čemu je odgovornost za to praktično prebacio na bivšeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova.

ПРЕТИ РАСПАД АРМИЈЕ Расцеп у украјинском врху! Сирски оптужио Фјодорова: Војска нема ништа, спрема се колапс?!

Foto: AI/Grok


On je ovu izjavu dao tokom panel-diskusije.

Sirski je rekao da su tokom prve polovine godine – dok je još bio glavnokomandujući – zalihe za VSU u svim kategorijama, uključujući granate, kopnene dronove i transportna sredstva, zadovoljavale samo 15–20% potreba.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Napomenuo je da je problem bio posebno izražen kada je reč o kopnenim dronovima, koji obavljaju 60% logističkih poslova na liniji fronta.

Na pitanje zašto se to dogodilo, bivši glavnokomandujući je predložio da se to pitanje uputi bivšem ministru odbrane.

-To je stvorilo probleme. Priroda tih problema bila je sledeća: odobren je plan kampanje za tu godinu. Planiran je niz operacija, od kojih su neke bile obavezne. Druge je trebalo sprovesti u zavisnosti od razvoja situacije. Naravno, na realizaciju ovih planova uticali su naši gubici – prvenstveno u ljudstvu. To je posebno važilo za kritične probleme sa kopnenim dronovima tokom tog početnog perioda – prve polovine godine, rekao je Sirski.

Vredi podsetiti da je predsednik Volodimir Zelenski izjavio da je smenio Fjodorova zbog sukoba sa Sirskim. Međutim, kasnije je smenio i samog Sirskog, pod pritiskom protesta.

strana.news

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