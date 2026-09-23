BEZUMLJE BLOKADERA SVE VEĆE! Dok se Vučić u NJujorku bori za Srbiju, oni jezivo prete: Sve ćacike će biti silovane
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održaće danas po mnogo čemu istorijski govor na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Vučić je najavio da će se u UN boriti za čast i ponos svoje zemlje i da će jasno i otvoreno postaviti pitanje ko je i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija i kada je svet krenuo potpuno pogrešnim putem.
Ali, ma koliko ogroman i važan zadatak stoji pred njim, predsednik Srbije je ocenio da je jedna stvar još važnija i od toga, a to je hajka koju glavni protagonisti blokaderskog pokreta vode protiv žena u Srbiji!
- Rekao sam Kaji Kalas da ne mislim da je to nešto kako bi kampanja trebalo da izgleda. Rekao sam joj da je je moja dužnost da zaštitim žene u Srbiji i da kažem da su žene temelj našeg društva, da su žene najvažnije, da su žene najodgovornije. A da pretite ženama zato što drugačije misle, te kako ćete da ih šišate, kako ćete sve da jašete, kako ćete ne znam šta, izvinjavam se ljudima što čak te jezive izraze upotrebljavaju - poručio je predsednik Srbije iz Njujorka.
I dok se Aleksandar Vučić bori da zaštiti žene, najnoviji skaradni "performans" blokadera pretvorio se u najjezivije otvorene pretnje i promociju nasilja! Jedna od blokaderki je, naime, bez srama pred kamerama izrekla skandalozne i bolesne reči kojima se direktno preti silovanjem svim pristalicama predsednika Aleksandra Vučića!
- Prvo i prvo, da razjasnimo, sve vi ćacike, odnosno ćaci, da ne dođe do zabune, ćete biti silovani! - izgovorila je ova ekstremistkinja bez trunke blama i stida!
Očigledno svesni da ih na izborima 25. oktobra čeka potpun politički debakl, blokaderi prelaze sve granice razuma i sve jasnije skreću u čisto ludilo!
(Kurir)
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