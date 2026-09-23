UMESTO POLITIČKIH PORUKA - UMRLICE: Na ulicama osvanuli morbidni blokaderski leci
Dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić radom, gradnom novih puteva i bolnica bori za napredak Srbije, oni građanima nude samo mrak, morbidnost i teror.
Politička propast i potpuno odsustvo zdravog razuma dostigli su jezivi vrhunac.
U nedostatku političkog programa a svesni da ih na izborima čeka potpuni poraz od strane građana Srbije blokaderi su prešli sve granice ljudskosti.
Na ulicama su se pojavili leci napravljeni u obliku izmišljene umrlice posvećene Srpskoj naprednoj stranci (SNS), uz poruke u kojima se govori o „smrti“ te stranke i koriste kletve i izrazito uvredljiva politička retorika.
Umesto odgovora na pitanja o ekonomiji, životnom standardu, infrastrukturi, zdravstvu i drugim temama koje neposredno utiču na život građana, javni prostor ponovo je zatrpan porukama koje dodatno podižu političke tenzije.
Dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić radom, gradnom novih puteva i bolnica bori za napredak Srbije, oni građanima nude samo mrak, morbidnost i teror.
Pristojna Srbija se zgražava nad ovakvim postupcima. Odgovoer na ove proviokacije dobiče tamo gde treba - na biralištima.
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