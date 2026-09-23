MERC U PROBLEMU Anketa posle izbornog debakla: Većina Nemaca protiv, traže ostavku kancelara

VEĆINA Nemaca želi da kancelar Fridrih Merc podnese ostavku posle niza loših rezultata njegove konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na pokrajinskim izborima, pokazalo je novo istraživanje objavljeno danas.

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Prema anketi, 55 odsto ispitanika smatra da Merc treba da podnese ostavku, dok 40 odsto želi da ostane na funkciji.

Podrška njegovoj ostavci veća je u istočnoj Nemačkoj, gde je 68 odsto ispitanika reklo da treba da napusti funkciju, u poređenju sa 53 odsto u zapadnoj Nemačkoj. Čak i među pristalicama saveza CDU/CSU, 21 odsto podržava njegovu ostavku.



Podrška na novom minimumu

Mercova ocena rada takođe je pala na novi minimum. Samo 11 odsto ispitanika reklo je da je zadovoljno njegovim učinkom na mestu kancelara, dok je 87 odsto izrazilo nezadovoljstvo.

Rezultati su objavljeni nakon niza teških pokrajinskih izbora za CDU. Stranka nije uspela da pređe izborni prag za ulazak u pokrajinski parlament Meklenburg-Zapadne Pomeranije, njena podrška je naglo opala u Saksoniji-Anhalt, a poražena je i u Berlinu.

Na saveznom nivou, savez CDU/CSU i dalje ima 20 odsto podrške prema najnovijem Forsinom barometru trendova, dok je Alternativa za Nemačku (AfD) na 27 odsto.

Istraživanje je takođe ispitivalo razloge pada podrške CDU.

Prema anketi, 66 odsto ispitanika smatra Merca lično odgovornim za izborne gubitke stranke, dok je 81 odsto reklo da CDU više nije dovoljno usmerena na svakodnevne probleme građana.

Skoro dve trećine ispitanika, odnosno 64 odsto, navelo je i odustajanje od predizbornog obećanja o preuzimanju novog duga kao jedan od razloga za gubitke CDU/CSU, dok je 57 odsto reklo da vladina politika nije socijalno uravnotežena.

(Sputnjik)