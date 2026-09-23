TAJKUNSKI MEDIJI PLAČU ZA POLITIČAREM ĐOKIĆEM: Shvatili da je Srdanović katastrofalno rešenje (VIDEO)

Panika u njihovim redovima je očigledna, maske su pale, a politički haos na njihovoj listi više niko ne može da sakrije

Foto: A.K./ATAImages

Krenula je kuknjava u tajkunskim medijima.

Nakon što su shvatili da je novosadski kardiolog Ilija Srdanović katastrofalno rešenje i da ima i previše kostura u ormaru, usledio je preokret!

Mediji poput N1 sada otvoreno kukaju za svojim pulenom Vladanom Đokićem, čovekom kog su smatrali blokaderskim "papom".

Dezorijentacija je potpuna, a u pomoć su pozvali čak i tzv. analitičare da pravdaju izbacivanje Đokića i Mila Lompara sa liste.

Panika u njihovim redovima je očigledna, maske su pale, a politički haos na njihovoj listi više niko ne može da sakrije!

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