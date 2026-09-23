STRADAO MUŠKARAC TOKOM SEČE ŠUME: Tragedija kod Zvornika
OSOBA inicijala J. A. s područja Zvornika smrtno je stradala u neđelju, 20. septembra, tokom seče šume. Okolnosti nesreće još nisu utvrđene.
Policiji je događaj prijavljen oko 11.20 sati. Na mesto nesreće izašli su policijski službenici, koji su obavili uviđaj, te mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik, koji je konstatovao smrt.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Pod njegovim nadzorom poduzimaju se dalje radnje kako bi se utvrdilo šta se dogodilo tokom seče.
(Sandžak danas)
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