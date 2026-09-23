STRADAO MUŠKARAC TOKOM SEČE ŠUME: Tragedija kod Zvornika

OSOBA inicijala J. A. s područja Zvornika smrtno je stradala u neđelju, 20. septembra, tokom seče šume. Okolnosti nesreće još nisu utvrđene.

Foto: Profimedia/Xinhua / Zuma Press

Policiji je događaj prijavljen oko 11.20 sati. Na mesto nesreće izašli su policijski službenici, koji su obavili uviđaj, te mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik, koji je konstatovao smrt.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Pod njegovim nadzorom poduzimaju se dalje radnje kako bi se utvrdilo šta se dogodilo tokom seče.

(Sandžak danas)